Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay ve ayın kaçında ödenecek? 2023 Ocak zamlı emekli maaşı ödeme takvimi ile hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 07.01.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 12:00

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay ve ayın kaçında ödenecek? 2023 Ocak zamlı emekli maaşı ödeme takvimi ile hesaplama tablosu

Emekli maaşı hesaplama ve ödeme takvimi gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 30 oranındaki memur ve emekli zammı ardından SSK ve BAĞKUR emeklisi zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Enflasyon, maaş farkı ödemeleri için geri sayım başladı. 2023 Ocak zamlı emekli maaşı ödeme takvimi arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek, ayın kaçında hesaplara yatacak? İşte, detaylar…

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay ve ayın kaçında ödenecek? 2023 Ocak zamlı emekli maaşı ödeme takvimi ile hesaplama tablosu

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Yüzde 30'luk emekli zammı ardından zamlı emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı. SSK ve BAĞKUR maaş tablosu ardından ödeme tarihleri araştırılmaya başladı. 2023 Ocak maaş farkları ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, zamlı emekli maaşları hangi ay yatacak, ne zaman ödenecek? İşte, ödeme takvimi…

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay ve ayın kaçında ödenecek? 2023 Ocak zamlı emekli maaşı ödeme takvimi ile hesaplama tablosu

NET EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken

Memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay ve ayın kaçında ödenecek? 2023 Ocak zamlı emekli maaşı ödeme takvimi ile hesaplama tablosu

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Konuyla ilgili geçtiğimiz zam dönemine bakıldığında Temmuz zammı sonrası tahsis numarasına göre bir ödeme takvimi çıkarılmıştı.

Buna göre ödeme dönemi 17-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. 2022 Ocak zammı ödemelerinin ise 17 – 28 Ocak tarihleri arasında SSK ve Bağkur emeklileri için başladığı biliniyor.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay ve ayın kaçında ödenecek? 2023 Ocak zamlı emekli maaşı ödeme takvimi ile hesaplama tablosu

2023 Ocak zammı sonrası zamlı maaş ödemelerinin de 15 Ocak sonrası başlaması bekleniyor.

Yeni zam teklifi Meclis'e sunuldu. 2023 Ocak zammının TBMM'den geçmesi ardından ödemelerin Ocak maaşına yetişmesi bekleniyor.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay ve ayın kaçında ödenecek? 2023 Ocak zamlı emekli maaşı ödeme takvimi ile hesaplama tablosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı için yeni oranları açıkladı. Başkan Erdoğan yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarılacağını açıkladı. En düşük emekli maaşı tutarı da yüzde 30 oranında artarak 5.500 TL oldu.

SON DAKİKA