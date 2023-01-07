Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay ve ayın kaçında ödenecek? 2023 Ocak zamlı emekli maaşı ödeme takvimi ile hesaplama tablosu

Emekli maaşı hesaplama ve ödeme takvimi gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 30 oranındaki memur ve emekli zammı ardından SSK ve BAĞKUR emeklisi zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Enflasyon, maaş farkı ödemeleri için geri sayım başladı. 2023 Ocak zamlı emekli maaşı ödeme takvimi arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek, ayın kaçında hesaplara yatacak? İşte, detaylar…