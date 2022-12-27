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Haberler Yaşam ZAMLI İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ | 2023 Zamlı İETT toplu taşıma ücretleri ile güncel otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tam, öğrenci, indirimli ücreti ve abonman ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 27.12.2022 22:49 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 22:49

ZAMLI İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ | 2023 Zamlı İETT toplu taşıma ücretleri ile güncel otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tam, öğrenci, indirimli ücreti ve abonman ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul toplu taşıma ücretleri yüzde 29,10 oranında zam yapılması görüşüldü. Görüşme kapsamında İETT otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur gibi toplu taşıma araçlarına binişlerde tam, öğrenci, indirimli ve abonman ücretinde fiyat artışları görüldü. Toplu taşıma kullanan İstanbullular ise zamlı istanbul toplu taşıma ücretlerini öğrenmek isteyerek otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tam, öğrenci, indirimli ücreti ve abonman ne kadar oldu? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. İşte İETT zammı ile otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tam, öğrenci, indirimli ücreti ve abonman ne kadar oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

AA
ZAMLI İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ | 2023 Zamlı İETT toplu taşıma ücretleri ile güncel otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tam, öğrenci, indirimli ücreti ve abonman ne kadar oldu?

İstanbul toplu taşıma ücretleri 2023 yılında geçerli olacak zam oranı ve güncel fiyatlar belli oldu İBB UKOME toplantısının ardından İETT otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur gibi toplu taşıma araçlarına binişlerde tam, öğrenci, indirimli ve abonman ücretlerine gelen zammı öğrenmek isteyen İstanbullular yoğun olarak İETT zammı ile otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tam, öğrenci, indirimli ücreti ve abonman ne kadar oldu? sorularına cevap aramaya devam ediyor.

ZAMLI İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2023

İETT zammı ile güncel otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tam, öğrenci, indirimli ve abonman ücretlerine ilişkin detaylar şöyle;

ZAMLI İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ | 2023 Zamlı İETT toplu taşıma ücretleri ile güncel otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tam, öğrenci, indirimli ücreti ve abonman ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 29,10 oranında zam yapıldı.

UKOME Olağanüstü Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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ZAMLI İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ | 2023 Zamlı İETT toplu taşıma ücretleri ile güncel otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tam, öğrenci, indirimli ücreti ve abonman ne kadar oldu?

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Toplantıda, İBB'nin toplu taşıma ücretlerine yüzde 29,10 zam teklifi konuşuldu.

ZAMLI İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ | 2023 Zamlı İETT toplu taşıma ücretleri ile güncel otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tam, öğrenci, indirimli ücreti ve abonman ne kadar oldu?

İSTANBUL ZAMLI ÖĞRENCİ-TAM-İNDİRİMLİ VE ABONMAN NE KADAR OLDU?

Bu kapsamda, tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya, tam abonman ücreti 602 liradan 777 liraya, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.

ZAMLI İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ | 2023 Zamlı İETT toplu taşıma ücretleri ile güncel otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tam, öğrenci, indirimli ücreti ve abonman ne kadar oldu?

İSTANBUL ZAMLI TAKSİ FİYATLARI NE KADAR-KAÇ TL?

Taksilerde ise taksimetre açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 liradan 100,80 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise yüzde 42 zamla 28 liradan 40 liraya çıktı.

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