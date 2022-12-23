ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK? Asgari ücret 2023 ödeme takvimi ile zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ayda alınacak?

Geçtiğimiz gün yeni asgari ücret Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Net ücret 8 bin 506 TL olurken ocak zammı yüzde 55 oranında gelmiş oldu. Şimdi işçi ve işverenin gündeminde zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ay alınacak, ocakta ödenecek mi soruları yer alıyor. Yeni yıla sayılı günler kala ödeme takvimi arama geçmişlerindeki yerini aldı. Son artışla birlikte yeni ücretlerine kavuşmayı bekleyen vatandaşlar soruyor: Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Konuyla ilgili geçtiğimiz takvimler dikkat çekici. Peki, 2023 asgari ücret ödemeleri ne zaman ödenecek, hangi ay alınacak? İşte, detaylar…