Zamlı sigara fiyatları listesi: 11 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Ocak ayının başında uygulanan sigara zammı sonrası yeni fiyatları bugün de gündemdeki yerini aldı. Binlerce kişi marka marka fiyat listesini gün içerisinde incelemeye devam ediyor. Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M gibi birçok tütün ürününün fiyatında 4 TL'lik bir artış kararı alınmıştı. Öte yandan "11 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. İşte yapılan zam sonrası yeni ve güncel sigara fiyatları…