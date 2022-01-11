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Haberler Yaşam Zamlı sigara fiyatları listesi: 11 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 11.01.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 09:32

Zamlı sigara fiyatları listesi: 11 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Ocak ayının başında uygulanan sigara zammı sonrası yeni fiyatları bugün de gündemdeki yerini aldı. Binlerce kişi marka marka fiyat listesini gün içerisinde incelemeye devam ediyor. Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M gibi birçok tütün ürününün fiyatında 4 TL'lik bir artış kararı alınmıştı. Öte yandan "11 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. İşte yapılan zam sonrası yeni ve güncel sigara fiyatları…

Zamlı sigara fiyatları listesi: 11 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

BAT, JTI, Philip Morris markaları son olarak zamlı sigara zammı ile sigara fiyatları listelerini yayınlamıştı. Tütün ve tütün ürünü kullanıcıları gelen peş peşe zamlarla son durumu merak ediyor. "11 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte zamlı ve güncel sigara fiyatları listesi…

Zamlı sigara fiyatları listesi: 11 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARADA ÖTV YÜZDE 47.4 ARTTI

Gelen son dakika bilgisine göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı. Sigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında da aynı oranda artış oldu.

Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

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Zamlı sigara fiyatları listesi: 11 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Alkollü içecek ve sigarada ÖTV yüzde 47.4 oranında arttı. Bu durumun sigara fiyatlarına da yakın zamanda yansıması bekleniyor. Şu anki güncel sigara fiyatları ise şu şekilde;

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Zamlı sigara fiyatları listesi: 11 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Zamlı sigara fiyatları listesi: 11 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTI Marka Sigaralar

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

Monte Carlo Slender: 17,50 TL

Monte Carlo: 17,50 TL

LD: 17,50 TL

İşte markaların yayımladığı sigara fiyatları listesi;

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