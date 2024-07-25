Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ZAMLI TAKSİ ÜCRETİ 2024 | İBB UKOME toplantısı sonrası taksi zammı ne kadar, kaç TL oldu, indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 13:10

ZAMLI TAKSİ ÜCRETİ 2024 | İBB UKOME toplantısı sonrası taksi zammı ne kadar, kaç TL oldu, indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu?

Bugün yapılan İBB UKOME toplantısından toplu ulaşıma zam kararı çıktı. Otobüs, metrobüs, servis ücreti gibi pek çok ulaşıma zam kararı alınırken, taksi indi-bindi ücreti de arttı. Bu noktada, 'Taksi zammı ve taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu?' sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2024 taksi zammı sonrası mesafe ve indi bindi ücreti...

ZAMLI TAKSİ ÜCRETİ 2024 | İBB UKOME toplantısı sonrası taksi zammı ne kadar, kaç TL oldu, indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu?

Taksi zammı 2024 ile ilgili son dakika haberi geldi. Bugün yapılan UKOME toplantısının ardından toplu ulaşıma yüzde 13 zam kararı alındı. Bu durumun ardından gözler, taksimetre açılış ücreti ve taksi indi-bindi ücretine çevrildi. Buna göre, İBB ulaşım zammı sonrası İstanbul'da taksimetre açılış ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte taksi indi bindi ücretleri 2024 zamlı tarife

ZAMLI TAKSİ ÜCRETİ 2024 | İBB UKOME toplantısı sonrası taksi zammı ne kadar, kaç TL oldu, indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu?

TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 13 ZAM!

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı.

17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL'ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL'den 12 TL'ye yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ZAMLI TAKSİ ÜCRETİ 2024 | İBB UKOME toplantısı sonrası taksi zammı ne kadar, kaç TL oldu, indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu?

ÖĞRENCİ AYLIK ABONMAN ÜCRETİ 282,5 TL OLDU!

Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL'den 282,5 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

ZAMLI TAKSİ ÜCRETİ 2024 | İBB UKOME toplantısı sonrası taksi zammı ne kadar, kaç TL oldu, indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu?

DENİZ TAKSİ ÜCRETLERİNE YÜZDE 100 ZAM!

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, İBB deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı.

Bu kapsamda, 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liraya yükseldi.

ZAMLI TAKSİ ÜCRETİ 2024 | İBB UKOME toplantısı sonrası taksi zammı ne kadar, kaç TL oldu, indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu?

TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ 30, İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ 100 TL OLDU

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.

SON DAKİKA