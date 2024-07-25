ZAMLI TAKSİ ÜCRETİ 2024 | İBB UKOME toplantısı sonrası taksi zammı ne kadar, kaç TL oldu, indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu?

Taksi zammı 2024 ile ilgili son dakika haberi geldi. Bugün yapılan UKOME toplantısının ardından toplu ulaşıma yüzde 13 zam kararı alındı. Bu durumun ardından gözler, taksimetre açılış ücreti ve taksi indi-bindi ücretine çevrildi. Buna göre, İBB ulaşım zammı sonrası İstanbul'da taksimetre açılış ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte taksi indi bindi ücretleri 2024 zamlı tarife