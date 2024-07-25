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ZAMLI TAKSİ ÜCRETİ 2024 | İBB UKOME toplantısı sonrası taksi zammı ne kadar, kaç TL oldu, indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
13:10
ZAMLI TAKSİ ÜCRETİ 2024 | İBB UKOME toplantısı sonrası taksi zammı ne kadar, kaç TL oldu, indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu?
Bugün yapılan İBB UKOME toplantısından toplu ulaşıma zam kararı çıktı. Otobüs, metrobüs, servis ücreti gibi pek çok ulaşıma zam kararı alınırken, taksi indi-bindi ücreti de arttı. Bu noktada, 'Taksi zammı ve taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu?' sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2024 taksi zammı sonrası mesafe ve indi bindi ücreti...