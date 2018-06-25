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tam 38 ameliyat geçirdi. İşte son hali...

Giriş Tarihi: 25.06.2018 14:30 Güncelleme Tarihi: 25.06.2018 14:33
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tam 38 ameliyat geçirdi. İşte son hali...
Zehra Birgül Ağaç tam 38 ameliyat geçirdi. İşte son hali...

Ankara'da, evlerinde çıkan yangında yüzünün ve vücudunun büyük bir bölümü yanan 10 yaşındaki , eski görünümüne kavuşacağı günlerin hayalini kuruyor

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tam 38 ameliyat geçirdi. İşte son hali...
Zehra Birgül Ağaç tam 38 ameliyat geçirdi. İşte son hali...

Henüz 9 aylıkken evlerinde çıkan yangında vücudunun büyük kısmı yanan ve kaldırıldığı hastanede iki yıl tedavi gören Ağaç, bugüne kadar 38 ameliyat geçirdi.

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tam 38 ameliyat geçirdi. İşte son hali...
Zehra Birgül Ağaç tam 38 ameliyat geçirdi. İşte son hali...

El, burun, kulak ve saç dokularının büyük bölümünü kaybeden Ağaç, 4 yaşındayken babasının trafik kazasında yaşamını yitirmesinin ardından yıllardır annesiyle şifa arıyor.

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tam 38 ameliyat geçirdi. İşte son hali...
Zehra Birgül Ağaç tam 38 ameliyat geçirdi. İşte son hali...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde plastik cerrahı Prof. Dr. Mehmet Mutaf'ı ziyaret eden küçük kız, eski görümüne kavuşmak istiyor. , görüntüsünden dolayı zor günler geçirdiğini söyledi.

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tam 38 ameliyat geçirdi. İşte son hali...
Zehra Birgül Ağaç tam 38 ameliyat geçirdi. İşte son hali...

Tek istediğinin yaşıtları gibi görünmek olduğunu aktaran Ağaç, "Parka gittiğimde görüntümden dolayı çocuklar benden kaçıyor. Tek başıma oynamak zorunda kalıyorum. Ellerim olmadığı için çok sevdiğim şekeri bile yemekte zorlanıyorum. Derslerim çok iyi. İlk dönem teşekkür, ikinci dönem de taktir belgesi aldım. Ortaokula geçtim. Umudumu hiç kaybetmedim. İnşallah sağlığıma kavuşup ileride iyi bir doktor olacağım. İki yıl içerisinde ameliyat olabileceğim söylendi. Biraz daha bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

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tam 38 ameliyat geçirdi. İşte son hali...
Zehra Birgül Ağaç tam 38 ameliyat geçirdi. İşte son hali...
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tam 38 ameliyat geçirdi. İşte son hali...
Zehra Birgül Ağaç tam 38 ameliyat geçirdi. İşte son hali...
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