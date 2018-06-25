Zehra Birgül Ağaç tam 38 ameliyat geçirdi. İşte son hali...

Tek istediğinin yaşıtları gibi görünmek olduğunu aktaran Ağaç, "Parka gittiğimde görüntümden dolayı çocuklar benden kaçıyor. Tek başıma oynamak zorunda kalıyorum. Ellerim olmadığı için çok sevdiğim şekeri bile yemekte zorlanıyorum. Derslerim çok iyi. İlk dönem teşekkür, ikinci dönem de taktir belgesi aldım. Ortaokula geçtim. Umudumu hiç kaybetmedim. İnşallah sağlığıma kavuşup ileride iyi bir doktor olacağım. İki yıl içerisinde ameliyat olabileceğim söylendi. Biraz daha bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.