Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show’un bu haftaki konuğu Zekeriya Ünlü’nün hayatı!

ZEKERİYA ÜNLÜ KİMDİR?

Urfa türküleri ile sıra gecelerinin temsilci Zekeriya Ünlü hayatı ile gündeme geliyor. Bu akşam İbo Show konuğu olarak izleyici karşısına çıkacak olan Zekeriya Ünlü hayatına dair detaylar şöyle;

ZEKERİYA ÜNLÜ HAYATI!

1962'de Şanlıurfa'da doğan, ilk ve ortaokulu memleketinde bitiren Zekeriya Ünlü, Şanlıurfa Ticaret Lisesini bitirmesinin ardından Kazancı Bedih, Tenekeci Mahmut Güzelgöz gibi ustalardan ders almaya başladı.

Kendini sıra gecelerinde yetiştiren Zekeriya Ünlü, sanat yaşamına İstanbul'da devam etmeye karar yerdi. Burada 7 kaset ve 3 LP yaparak Türkiye'nin tanınmış ve sevilen sanatçıları arasında yerini alan Zekeriya Ünlü, müzik çalışmalarını Şanlıurfa Sıra Gecesi ve arkadaşları gurubunda sürdürüyor.

Zekeriya Ünlü, evli ve 3 çocuk babasıdır.