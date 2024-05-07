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Zeki insanlar gözü kapalı buluyor! Kuyruksuz 3 kediyi 5 saniyede bulabilir misin?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
11:17
Zeki insanlar gözü kapalı buluyor! Kuyruksuz 3 kediyi 5 saniyede bulabilir misin?
Zekanıza ve dikkat becerinize güveniyor musunuz? Bu optik illüzyon testini doğru yapanların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Görselde yaklaşık 30 kadar kedi arasından kuyruğu olmayan 3 tanenin bulunması isteniyor. Ancak dahi olduğunuzu kanıtlamak için yalnızca 5 saniyeniz var…