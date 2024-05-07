Zeki insanlar gözü kapalı buluyor! Kuyruksuz 3 kediyi 5 saniyede bulabilir misin?

Optik illüzyon testleri ilgi çekici olduğu kadar insan zekasını da zorluyor. Bu testte ise resimdeki otuza yakın kediden kuyruksuz olan 3 tanesinin bulunması isteniyor. Çok az sayıda kişinin başarılı olabildiği bu testi çözmek için yalnızca 5 saniyeniz var.