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Haberler Yaşam Zeki insanlar gözü kapalı buluyor! Kuyruksuz 3 kediyi 5 saniyede bulabilir misin?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 11:17

Zeki insanlar gözü kapalı buluyor! Kuyruksuz 3 kediyi 5 saniyede bulabilir misin?

Zekanıza ve dikkat becerinize güveniyor musunuz? Bu optik illüzyon testini doğru yapanların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Görselde yaklaşık 30 kadar kedi arasından kuyruğu olmayan 3 tanenin bulunması isteniyor. Ancak dahi olduğunuzu kanıtlamak için yalnızca 5 saniyeniz var…

Zeki insanlar gözü kapalı buluyor! Kuyruksuz 3 kediyi 5 saniyede bulabilir misin?

Optik illüzyon testleri ilgi çekici olduğu kadar insan zekasını da zorluyor. Bu testte ise resimdeki otuza yakın kediden kuyruksuz olan 3 tanesinin bulunması isteniyor. Çok az sayıda kişinin başarılı olabildiği bu testi çözmek için yalnızca 5 saniyeniz var.

Zeki insanlar gözü kapalı buluyor! Kuyruksuz 3 kediyi 5 saniyede bulabilir misin?

Bu zeka testinde, penguenlerle dolu bir görsel görüyorsunuz.

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Zeki insanlar gözü kapalı buluyor! Kuyruksuz 3 kediyi 5 saniyede bulabilir misin?

Bir zamanlayıcı ayarlayın ve farklı pengueni bulma sürenizi kaydedin.

Zeki insanlar gözü kapalı buluyor! Kuyruksuz 3 kediyi 5 saniyede bulabilir misin?

Tüm penguenlere 15 saniye boyunca odaklanarak bakın.

Zeki insanlar gözü kapalı buluyor! Kuyruksuz 3 kediyi 5 saniyede bulabilir misin?

Bir penguen diğerlerinden farklı.

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