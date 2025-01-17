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Giriş Tarihi: 17.01.2025 17:46 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 17:46

ZEMBİLLİ 3. BÖLÜM HD İZLE: 17 Ocak ATV dizi ekranı ile Zembilli yeni bölüm izleme ekranı

ATV'nin yeni dizisi Zembilli, ilk bölümüyle Cuma akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Üs Yapım'ın imza attığı, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği dizi, etkileyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi vaat ediyor. Sıcak ve zorlu bir dünyada geçen olaylar, derinlemesine işlenen karakterlerle birlikte izleyicilerin ruhuna dokunacak. Dizinin 3. bölümünde ise seyircileri bekleyen sürpriz gelişmeler, büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. İşte, 17 Ocak ATV dizi ekranı ile Zembilli yeni bölüm izle linki...

ZEMBİLLİ 3. BÖLÜM HD İZLE: 17 Ocak ATV dizi ekranı ile Zembilli yeni bölüm izleme ekranı

ATV ekranlarının yeni dizisi Zembillinin merakla beklenen yeni bölümü izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Anadolu kasabasında geçen dram, dostluk ve aşk temalı hikayesiyle dikkat çeken dizinin bu haftaki bölümünde neler olacağı ise şimdiden izleyicilerin ilgisini çekiyor. 17 Ocak tarihinde yayınlanacak son bölüm, izleyicilere yine unutulmaz anlar yaşatacak. İşte, ATV dizi ekranı ile Zembilli yeni bölüm izle...

ZEMBİLLİ 3. BÖLÜM HD İZLE: 17 Ocak ATV dizi ekranı ile Zembilli yeni bölüm izleme ekranı

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM İZLE

Zembilli dizisi bu akşam 3. bölümüyle ekranlarda.

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz.

https://www.atv.com.tr/zembilli/bolumler

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ZEMBİLLİ 3. BÖLÜM HD İZLE: 17 Ocak ATV dizi ekranı ile Zembilli yeni bölüm izleme ekranı

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Murad'ın vasiyetiyle Adem'in sırtına büyük bir yük biner. Ne yapacağını bilemeyen Adem, bu sırrı herkesten saklamaya karar verir. Tarık, Kadir ve Vahit ise durumu öğrenir ve kardeşliklerinin gücüyle Adem'in yükünü omuzlamaya başlar.

ZEMBİLLİ 3. BÖLÜM HD İZLE: 17 Ocak ATV dizi ekranı ile Zembilli yeni bölüm izleme ekranı

Ancak, vasiyeti öğrenmemesi gereken İlyas, durumu öğrenir ve Adem'in karşısına çıkar. Adem, İlyas'ı Esma'dan uzak durması konusunda uyarır. Fidan ise, beklemediği bir gerçekle yüzleşerek büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır.

ZEMBİLLİ 3. BÖLÜM HD İZLE: 17 Ocak ATV dizi ekranı ile Zembilli yeni bölüm izleme ekranı

ZEMBİLLİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Davud Harmancı (Kadim Yaşar): Murad ve Fidan'ın babası, kasaba meydanındaki kahvenin sahibidir. Herkesin saygı duyduğu, efendi, sözüne güvenilir, akıllı bir adamdır. Bekir Doğramacı (Murat Akkoyunlu): Kadir ve Selvi'nin babasıdır. Her şeye muhalif, memnuniyetsiz, dediğim dedik, inatçı bir adamdır. Refik'le her konuda yaptıkları ağız dalaşı 40 yıldır bitmemiştir. Ayakkabı tamircisidir.

Refik Taşçı (Ruhi Sarı): Nuran, Gülnur ve Osman'ın babasıdır. Kasabanın en hali vakti yerinde insanıdır. Nalbur dükkanı vardır. Davud'un kahvesinde oturmak, Bekir'le tartışmak en zevk aldığı şeylerdir. İdris Selek (Murat Kılıç): Esma'nın babasıdır. Vicdanıyla karısının baskısı arasında kalan, biraz basiretsiz bir adamdır. O an kimin dediği aklına yatıyorsa, ona göre karar değiştirebilir.

Halis Kozlu (Hilmi Özçelik): Adem'in babasıdır. Eski pehlivan, hevesi kursağında kalan, itibarına düşkün, sert bir adamdır. Duygularını göstermeyi beceremez.

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