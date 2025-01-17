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ZEMBİLLİ 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Zembilli yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
23:35
ZEMBİLLİ 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Zembilli yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
ATV ekranlarında yayınlanan Zembilli dizisinin 3. bölümünün ardından, izleyiciler 4. bölüm fragmanını merakla araştırıyor. Başrollerini Sude Zülal Güler, Emre Dinler ve Atakan Hoşgören'in paylaştığı dizideki son gelişmelerin ardından, yeni bölümde neler olacağı büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Zembilli dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya izleyicileri neler bekliyor?