Zembilli 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Zembilli yeni bölüm fragmanı gündemde!

Fidan ise Adem ve Esma'nın kendisinden sakladığı vasiyet meselesi yüzünden hem Esma'yı hem de Adem'i suçlar.

Esma ise Adem ve diğerlerini kurtarmak için İlyas'la görüşmeyi kabul eder.

Tüm bu karmaşanın ortasında, ne yapması gerektiğini bilemeyen Adem, emanet meselesi yüzünden zor durumdadır.