Zembilli 5. YENİ BÖLÜM İZLE! ATV dizi ekranı ile Zembilli son bölüm izle!

Adem ve Fidan vasiyet yüzünden çaresiz kalıp, gizlice görüşmeye başlarlar. Kadir, Vahit'i köyün birindeki düğüne, davulcu olarak gitmeye ikna eder.Ancak düğünde attan düşüp yaralanırlar ve hastaneye kaldırılırlar. Nuran hastanede Kadir'in yanında kalır, ilk defa Kadir'e, onu nasıl sevdiğini anlatır.