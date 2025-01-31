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ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI | ATV dizi ekranı ile Zembilli 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
23:48
ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI | ATV dizi ekranı ile Zembilli 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV'nin yeni diziler kategorisinde yer alan yapımı Zembili, ekrana gelen yeni bölümünün ardından gelecek hafta fragmanıyla merak konusu oldu. Sevilen dizinin son bölümünde "Fidan ve Adem'in vasiyet hakkında söyledikleri yalan ortaya çıkmıştı... Peki, Zembilli yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...