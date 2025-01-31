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Haberler Yaşam ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI | ATV dizi ekranı ile Zembilli 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 23:47 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:48

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI | ATV dizi ekranı ile Zembilli 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin yeni diziler kategorisinde yer alan yapımı Zembili, ekrana gelen yeni bölümünün ardından gelecek hafta fragmanıyla merak konusu oldu. Sevilen dizinin son bölümünde "Fidan ve Adem'in vasiyet hakkında söyledikleri yalan ortaya çıkmıştı... Peki, Zembilli yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI | ATV dizi ekranı ile Zembilli 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zembilli her Cuma sevenleriyle ATV ekranlarında buluşuyor. Sevilen yapım son olarak 5. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin sıkı takipçileri gelecek bölümde neler olacak sorusuna yanıt ararken, yeni bölüm fragmanını mercek altına aldı. Peki, ATV Zembilli yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI | ATV dizi ekranı ile Zembilli 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZEMBİLLİ 6. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI | ATV dizi ekranı ile Zembilli 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZEMBİLLİ 5. BÖLÜM ÖZETİ

Fidan ve Adem'in vasiyet hakkında söyledikleri yalan ortaya çıkar. Aileler, vasiyet meselesi yüzünden birbirleriyle çatışmaya başlar.

İlyas ise bu durumu fırsata çevirebilmek için Havva'nın karşısına çıkar ve Esma'yla evlenmek istediğini yineler.

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI | ATV dizi ekranı ile Zembilli 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Adem ve Fidan vasiyet yüzünden çaresiz kalıp, gizlice görüşmeye başlarlar. Kadir, Vahit'i köyün birindeki düğüne, davulcu olarak gitmeye ikna eder.Ancak düğünde attan düşüp yaralanırlar ve hastaneye kaldırılırlar. Nuran hastanede Kadir'in yanında kalır, ilk defa Kadir'e, onu nasıl sevdiğini anlatır.

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI | ATV dizi ekranı ile Zembilli 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hatice ve Tarık, Vahit'e unutamayacağı bir aile sıcaklığını yaşatır. Anne ve babasının baskısına dayanamayan Fidan, çeyizini toplayıp Adem'e kaçar.

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