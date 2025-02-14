ZEMBİLLİ 7. BÖLÜM HD İZLE: 14 Şubat ATV dizi ekranı ile Zembilli yeni bölüm izleme ekranı

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Adem ve Fidan mutluluklarını yüzük takarak taçlandırırlar. Kadir, Vahit'in körlüğünü fırsata çevirir ve kör çalgıcılar arayan bir kınaya giderler. Tüm kasabanın da katıldığı bu kınada Kadirleri büyük bir sürpriz beklemektedir.