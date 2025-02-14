ZEMBİLLİ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ATV Zembilli yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

ATV'nin sevilen yeni dizisi Zembilli, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Anadolu'nun huzurlu bir kasabasında geçen olayları konu alan dizinin son bölümü, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Şimdi ise herkes, gelecek hafta neler yaşanacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, Zembilli dizisinin 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı, yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor? İşte ayrıntılar...