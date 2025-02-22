ZEMBİLLİ 9.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ATV Zembilli yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Bu sırada Kadir'e bir telefon gelir, şehirde zengin birinin kızı evleniyordur. Kadir, Vahit'i ikna etmek için camiye gider. Yaptığı bir sakarlıkla hoparlörün ses düğmesine dokunur. Tüm kasaba, Kadir'in Nuran'ı kaçırma hikayesini öğrenir.