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Zembilli bugün var mı, 4. bölüm bu akşam mı? 24 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Zembilli yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
16:27
Zembilli bugün var mı, 4. bölüm bu akşam mı? 24 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Zembilli yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Zembilli bugün var mı yok mu milli yas nedeniyle kontrol ediliyor. ATV'nin yeni dizisi bu hafta 4. bölümü ile bekleniyor. Dizinin takipçileri bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda araştırmalarını ATV yayın akışı 24 Ocak 2025 programına çevirdi. Peki; Zembilli yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanaccak mı, neden yok? İşte soruların yanıtı...