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Haberler Yaşam Zembilli bugün var mı, 4. bölüm bu akşam mı? 24 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Zembilli yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 16:27 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 16:27

Zembilli bugün var mı, 4. bölüm bu akşam mı? 24 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Zembilli yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Zembilli bugün var mı yok mu milli yas nedeniyle kontrol ediliyor. ATV'nin yeni dizisi bu hafta 4. bölümü ile bekleniyor. Dizinin takipçileri bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda araştırmalarını ATV yayın akışı 24 Ocak 2025 programına çevirdi. Peki; Zembilli yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanaccak mı, neden yok? İşte soruların yanıtı...

Zembilli bugün var mı, 4. bölüm bu akşam mı? 24 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Zembilli yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Zembilli bugün var mı sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. ATV'nin etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine toplayan yapımı her hafta cuma günleri ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki; Zembilli yeni bölüm ne zaman? İşte, 4. bölüm hakkında merak edilenler...

Zembilli bugün var mı, 4. bölüm bu akşam mı? 24 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Zembilli yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ZEMBİLLİ BUGÜN VAR MI?

ATV yayın akışına göre Zembilli yeni bölüm bu akşam ekranlara gelecek. Ancak akışta değişiklik yapılması halinde 4. bölüm yayımlanmayabilir.

Gelişmeleri haberden takip edebilirsiniz.

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Zembilli bugün var mı, 4. bölüm bu akşam mı? 24 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Zembilli yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV YAYIN AKIŞI 24 OCAK 2025


07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Zembilli
00:20 Can Borcu
03:00 Bir Gece Masalı
05:30 Hercai

Zembilli bugün var mı, 4. bölüm bu akşam mı? 24 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Zembilli yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Zembilli yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmezse haftaya yayında olması bekleniyor.

Zembilli bugün var mı, 4. bölüm bu akşam mı? 24 Ocak 2025 ATV yayın akışı ile Zembilli yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ZEMBİLLİ 4. BÖLÜM ÖZETİ

Adem, Kadir, Tarık ve Vahit; İlyas'ın onlara kurduğu tuzağa düşer ve tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınırlar.

Nuran, Kadir'in yokluğunu aratmamak için kolları sıvar, fırında çalışmaya başlar. Gülnur, Nuran'ı fırında görünce, bu fırsatı kaçırmaz ve hemen Refik'e söyler. Refik apar topar fırına gelip Nuran'a hesap sorar.

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