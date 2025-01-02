Haberler
Yaşam
ZEMBİLLİ KONUSU VE OYUNCULARI: ATV’de başlıyor! Zembilli dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
14:50
ZEMBİLLİ KONUSU VE OYUNCULARI: ATV’de başlıyor! Zembilli dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
Reyting rekortmeni dizilere ev sahipliği yapan ATV iddialı bir yapımla geliyor. Kanalda başlayacak dizi Zembilli konusu ve oyuncuları ile sorgulanıyor. Birçok başarılı oyuncunun yer aldığı dizi Toros Dağları'nın eteklerinde, Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesini izleyiciyle sunacak. Peki, Zembilli dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar