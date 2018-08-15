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in yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar

Süper arasında başlayan yeni moda "" yani "vücut dondurma" çılgınlığı devam ediyor.

Giriş Tarihi: 15.08.2018 18:47 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 18:49
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in yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
Zenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar

İleride kullanılmak üzere beynin ya da vücudun çeşitli parçalarının dondurulması işlemi olarak bilinen "" yani "vücut dondurma" çılgınlığı yurt dışında arasında oldukça rağbet görüyor.

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in yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
Zenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar

Vücudun -196 derecede muhafaza edilip dondurulduğu işlem, ölümü yenmenin bir yolu olarak görülüyor.

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in yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
Zenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar

Gelecekte de yaşamak ümidiyle yaklaşık 800 bin TL'ye 200 yıllığına beyinlerini ve vücudun diğer kısımlarını donduran iş adamları ve , ileride uyandırılmaları halinde yeni bir yaşama başlayacağına inanıyor. Vücut dondurma çılgınlığı dış ülkelerde giderek artmış durumda.

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in yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
Zenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar

VÜCUDUNU DONDURMAK İSTEYEN 1000 ÜYE VAR

Hizmet iki ana ABD kuruluşu tarafından sunuluyor. Arizona'da Alcor ve Michigan'daki Cryonics Enstitüsü tarafından dondurma işlemleri gerçekleştiriliyor. Kuruluşlardan sadece Alkor'un bu işlem için ödeme yapan 1000 üyesi var.

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in yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
Zenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar

Konunun hassasiyeti nedeniyle ismini vermek istemeyen ve beyin dondurma çılgınlığına katılan İngiliz bir adam, "Daha heyecan verici bir şey düşünemiyorum" diye konuştu. "Bunun için biraz para yatırırdım ve 200 veya 2.000 yıl sonra uyanıp yepyeni bir hayat yaşayabilirim diye düşündüm." diye ekleyen adam oldukça umutlu fakat birçok uzman, kalp ve böbrek gibi organlar hiçbir zaman başarılı bir şekilde dondurulamadığı için işlemde başarı umudu olmadığını söylüyor.

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in yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
Zenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar

Uygulamayı destekleyenler, beyin dondurma işlemini mucizevi bir uygulama olarak görüyorlar; tıp bilimi yıllar sonra yeterince ilerlediğinde, donmuş bedenlerin gelecekte yeniden canlandırılabileceğini umuyorlar.

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in yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
Zenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar

49 ÖLÜ BEDEN TESİSTE

Uygulamayı hizmete sunan şirketin tesislerinde şu ana kadar dondurulup depolanmış 149 ölü beden var. İşlem, sadece beden yasal olarak ölü ilan edildiğinde gerçekleşebiliyor. Uzmanlar, ideal dondurma işleminin kalbin durmasından 2 dakika sonra başlaması gerektiğini ve 15 dakikadan fazla süre geçtiğinde dondurmanın başarısız olacağını söylüyorlar.

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