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Zerin Kılınç'ın esrarengiz ölümünde anneden çarpıcı iddia: Kızımın kanı yerde kalmasın!
Giriş Tarihi: 11.01.2023 16:56
Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
17:09
Zerin Kılınç'ın esrarengiz ölümünde anneden çarpıcı iddia: Kızımın kanı yerde kalmasın!
Geçtiğimiz yıl haziran ayında Eskişehir'de korkunç bir olay yaşanmıştı. 1 çocuk annesi Zerin Kılınç (36), ikinci kattaki evin penceresinden düşüp hayatını kaybetti. Şüpheli sıfatıyla alınıp serbest bırakılan sevgilisi Yılmaz S. ise, Kılınç'ın intihar ettiğini savunmuştu. Acılı anne Telli Özokçu, kızının ölümüne ilişkin raporun 6 aydır Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmadığını belirterek, "Kızımın kanı yerde kalmasın. Benim kızım böyle intihar edecek biri değildi" dedi.