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Haberler Yaşam Zerin Kılınç'ın esrarengiz ölümünde anneden çarpıcı iddia: Kızımın kanı yerde kalmasın!
Giriş Tarihi: 11.01.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 17:09

Zerin Kılınç'ın esrarengiz ölümünde anneden çarpıcı iddia: Kızımın kanı yerde kalmasın!

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Eskişehir'de korkunç bir olay yaşanmıştı. 1 çocuk annesi Zerin Kılınç (36), ikinci kattaki evin penceresinden düşüp hayatını kaybetti. Şüpheli sıfatıyla alınıp serbest bırakılan sevgilisi Yılmaz S. ise, Kılınç'ın intihar ettiğini savunmuştu. Acılı anne Telli Özokçu, kızının ölümüne ilişkin raporun 6 aydır Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmadığını belirterek, "Kızımın kanı yerde kalmasın. Benim kızım böyle intihar edecek biri değildi" dedi.

Zerin Kılınç’ın esrarengiz ölümünde anneden çarpıcı iddia: Kızımın kanı yerde kalmasın!

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde sevgilisi Yılmaz S. ile birlikte yaşayan 12 yaşında bir kız annesi Zerin Kılınç, geçen yıl 20 Haziran günü saat 21.30 sıralarında apartmanın ikinci katındaki dairenin penceresinden düştü.

Zerin Kılınç’ın esrarengiz ölümünde anneden çarpıcı iddia: Kızımın kanı yerde kalmasın!

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kılınç, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Zerin Kılınç’ın esrarengiz ölümünde anneden çarpıcı iddia: Kızımın kanı yerde kalmasın!

Yaklaşık 10 saat yoğun bakımda komada kalan Zerin Kılınç, kurtarılamadı. Yapılan ilk otopsi incelemesinde Zerin Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Zerin Kılınç’ın esrarengiz ölümünde anneden çarpıcı iddia: Kızımın kanı yerde kalmasın!

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Zerin Kılınç'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Yılmaz S.'nin emniyette şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Zerin Kılınç’ın esrarengiz ölümünde anneden çarpıcı iddia: Kızımın kanı yerde kalmasın!

Zerin Kılınç'ın intihar ettiğini öne süren Yılmaz S., "O gün yağmur yağdığı için içeri sızan suyun üzerine koymak için günlük giydiği tişörtünü yırtarak pencerenin sızıntı yerine koydu.

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