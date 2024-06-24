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Zerin'in şüpheli ölümüne beraate bakanlık itiraz etti: Çelişkili ifadeler ve tehdit mesajları!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
15:10
Zerin'in şüpheli ölümüne beraate bakanlık itiraz etti: Çelişkili ifadeler ve tehdit mesajları!
Korkunç olay Eskişehir'de yaşanmıştı. 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen 1 çocuk annesi Zerin Kılınç kurtarılamamıştı. Zerin'in ölümüne ilişkin davada sevgilisi Yılmaz Sazak (34) için verilen beraat kararı Yargıtay'a taşındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da karara itiraz etti. Bakanlık adına dilekçe veren Avukat İlter Duman, sanık Sazak'ın çelişkili ifadeler verdiğini belirtip, tehdit mesajlarına dikkat çekerek, "Bu karar hem olacak benzer olaylardaki muhtemel sanıklara cesaret vermekte hem de kamu vicdanında derin yaralar açmaktadır" dedi.