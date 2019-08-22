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'ne ziyaretçi ilgisi

Gaziantep'te bulunan, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden , 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin de etkisiyle ziyaretçi ilgisi yaşıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, resmi açılışı 9 Eylül 2011'de yapılan, 25 bini kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik alana kurulu Zeugma Mozaik Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Önceki yıllarda "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne layık görülen müzede, çingene kızı, mars heykeli, ABD'den getirilen parçalar, yaklaşık 150 metrekarelik duvar resmi, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 22.08.2019 14:55
Zeugma Mozaik Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi
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Zeugma Mozaik Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi
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Zeugma Mozaik Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi
Zeugma Mozaik Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi
Zeugma Mozaik Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi
Zeugma Mozaik Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi
Zeugma Mozaik Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi
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