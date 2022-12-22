SURVİVOR 2023 KADROSU NETLEŞİYOR!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 sezonu için geri sayım resmen başladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2023 kadrosunda yer alacak isimleri tek tek açıklamaya devam ediyor.

Ilıcalı, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Murat Eken'in Survivor 2023 kadrosunda olacağını duyurmuştu.

Ilıcalı, son paylaşımında Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman'ın da yeni sezon kadrosunda yer alacağını duyurdu.