TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023 kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, yeni sezonda yarışacak isimleri tek tek duyuruyor. Ilıcalı'nın son açıklamasına göre, Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Naz Alkan da Survivor 2023 yarışmacıları arasında yer alacak. Bu gelişme sonrası Zeynep Alkan kimdir, kaç yaşında soruları yarışmanın sıkı takipçilerinin gündeminde yer alırken ünlü ismin yarışmada nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu. Peki, Zeynep Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor 2023 yarışmacısı Zeynep Alkan hakkında ayrıntılı bilgiler.