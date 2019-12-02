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Zeytinburnu'nda tropik adaya çevirdiği iş yerinde papağan eğitiyor

Ülkesinden ayrılarak 2011 yılında 'ye yerleşen Ürdünlü 63 yaşındaki Akif Atoum, bir süre güvercin ve muhabbet kuşu yetiştirdikten sonra kendini papağan eğitimine adadı. Hobi olarak başladığı, daha sonra meslek edindiği papağan eğitmenliği işi için Eminönü'nde küçük bir dükkan tutan Atoum, buranın eğitim için küçük olması nedeniyle Zeytinburnu'nda iki katlı bir iş yeri tuttu. İş yerinin üst katının ahşap zeminini tamamen kapatacak şekilde deniz kumu döken Atoum, duvarlara astığı yapay palmiye yaprakları, hoparlörlerden açtığı kuş ve deniz sesleri, ağaç dallarından yaptığı tüneklerle, papağanların kendilerini doğal ortamlarında hissetmesi için burayı adeta tropik bir adaya çevirdi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 02.12.2019 09:25
Zeytinburnu'nda tropik adaya çevirdiği iş yerinde papağan eğitiyor
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Zeytinburnu'nda tropik adaya çevirdiği iş yerinde papağan eğitiyor
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Zeytinburnu'nda tropik adaya çevirdiği iş yerinde papağan eğitiyor
Zeytinburnu'nda tropik adaya çevirdiği iş yerinde papağan eğitiyor
Zeytinburnu'nda tropik adaya çevirdiği iş yerinde papağan eğitiyor
Zeytinburnu'nda tropik adaya çevirdiği iş yerinde papağan eğitiyor
Zeytinburnu'nda tropik adaya çevirdiği iş yerinde papağan eğitiyor
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