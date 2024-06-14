Zilhicce ayı ilk 10 gün zikirleri ve tesbihleri: Diyanet ile Zilhicce ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı bu yıl 6 Haziran Perşembe gününü 7 Haziran Cuma gününe bağlayan gece başladı. Yani bu yıl Zilhicce ayının ilk günü 7 Haziran Cuma günü oldu.

Ayın son günü ise 6 Temmuz tarihine denk geliyor. 6 Temmuz'u 7 Temmuz'a bağlayan gece Muharrem ayı başlayacak ve Zilhicce ayı sona erecek.

Arapça'da Zilhicce isminin anlamı "Hac Sahibi" veya "Hac Ayı" anlamına gelir. Bu ay boyunca dünyanın her yerinden Müslüman hacılar Kabe'yi ziyaret etmek için Mekke'de toplanır. Hac ibadeti bu ayın sekizinci, dokuzuncu ve onuncu günlerinde yapılır.