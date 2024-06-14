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Giriş Tarihi: 14.06.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 15:32

Zilhicce ayı ilk 10 gün zikirleri ve tesbihleri: Diyanet ile Zilhicce ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Hicri takvime göre yılın son ayı olan ve İslam dininde dört haram aydan birisi olarak kabul edilen Zilhicce ayında yapılacak ibadetler merak ediliyor. Sözlükte 'hac ayı' anlamına gelen zilhicce, ilk 10 günü ile önem arz ediyor. Hz. Peygamber'in, ''Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur.'' sözleri bu ayın önemini vurguluyor. İbadetlerini yerine getirmek isteyenler "Zilhicce ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Zilhicce ayı ilk 10 gün zikirleri ve tesbihleri...

Zilhicce ayı ilk 10 gün zikirleri ve tesbihleri: Diyanet ile Zilhicce ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Zilhicce ayı ilk 10 gün zikirleri ve tesbihleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İslam alemi için büyük önem arz eden bu ay, Hicri takvime göre yılın son ayıdır. Hac ibadeti ile Kurban Bayramı'nın gerçekleştiği ay olan Zilhicce ayının fazileti oldukça büyüktür. Bu mübarek ayda Müslümanlar, ilk 10 gün oruç ibadetini yerine getiriyor. Aynı zamanda dualar ediliyor ve namaz kılınıyor. İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler çekilecek zikir ve tesbihleri araştırıyor. Peki, Zilhicce ayının ilk 10 gününde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Zilhicce ayı ilk 10 gün zikirleri ve tesbihleri: Diyanet ile Zilhicce ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı bu yıl 6 Haziran Perşembe gününü 7 Haziran Cuma gününe bağlayan gece başladı. Yani bu yıl Zilhicce ayının ilk günü 7 Haziran Cuma günü oldu.

Ayın son günü ise 6 Temmuz tarihine denk geliyor. 6 Temmuz'u 7 Temmuz'a bağlayan gece Muharrem ayı başlayacak ve Zilhicce ayı sona erecek.

Arapça'da Zilhicce isminin anlamı "Hac Sahibi" veya "Hac Ayı" anlamına gelir. Bu ay boyunca dünyanın her yerinden Müslüman hacılar Kabe'yi ziyaret etmek için Mekke'de toplanır. Hac ibadeti bu ayın sekizinci, dokuzuncu ve onuncu günlerinde yapılır.

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Zilhicce ayı ilk 10 gün zikirleri ve tesbihleri: Diyanet ile Zilhicce ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

ZİLHİCCE'NİN İLK 10 GÜNÜ FAZİLETİ

Fecr sûresinin 2. âyetinde geçen "on gece" ile tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce'nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu'l-ğayb, 31/148). Zilhiccenin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.) "Allah katında şu on günde işlenecek sâlih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuş, sahabîler: "Ey Allah'ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür?" diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); "Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)" (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2438]; bkz. Buhârî, ʽÎdeyn, 11 [969]) buyurmuştur.

Zilhicce'nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, 2/459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan Kurban Bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivâyetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]).

Zilhicce ayı ilk 10 gün zikirleri ve tesbihleri: Diyanet ile Zilhicce ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

ZİLHİCCE AYI ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

1. Günü: Subbuhun Guddusun Rabbuna Rabbul Melâıketı Verruh 100 Defa

2. Günü: Subhanallâhi Ve Bi Hamdihi Subhanallâhıl Azim 100 Defa

3. Günü: Lâ Havle Velâ Guvvete Illâ Bıllâhil Alıyyil Azım 100 Defa

4. Günü: Hasbiyallâhu Lâ Ilâhe İllâllâhu Aleyhi Tevekkeltü Ve Hüve Rabbül Arşil Azim 100 Defa

5. Günü: Allahümme Inneke Afüvvün Kerimun Tuhibbul Affe Fağfu Anni 100 Defa

Zilhicce ayı ilk 10 gün zikirleri ve tesbihleri: Diyanet ile Zilhicce ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

6. Günü: Lâ Ilâhe Illâ Ente Subhaneke İnni Küntü Mınez Zalimin 100 Defa

7. Günü: Rabbi İnni Messenıyeddurru Ve Ente Erhamurrahimin 100 Defa

8. Günü: Hasbunallâh Ve Nığmel Vekil 100 Defa

9. Günü: Arefe: 1000 Defa Ihlâs

10. Günü Bayram: 300 Defa Subhanallâhi Ve Bı Hamdihi Ölmüşlerımıze Okunur.Bayram Günü Allahümme Habbıbı Ileynel Imâne Ve Zeyyınhu Fi Gulubina Ve Kerrih Ileyna Küfra V Fusuga Vel İsyâne Vec' Alna Mıner Raşidin 100 Defa Okunur.

Bayram günü allahümme habbibi ileynel imâne ve zeyyınhu fi gulubina ve kerrih ileyna küfra v fusuga vel isyâne vec' alna miner raşidin 100 defa okunur.

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