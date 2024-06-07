Haberler
Yaşam
Zilhicce ayı orucu ve ibadetleri: Zilhicce orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, ayın kaçında başlanır?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
15:56
Hicri takvimde yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı geldi çattı. Hac ve kurban ibadetlerinin eda edildiği bu kıymetli ayda, Zilhicce orucu adı verilen 9 günlük bir oruç tutuluyor. İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, bu ibadet biçimini Zilhicce orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, ayın kaçında başlanır gibi sorularla inceliyor. Zilhicce ayı orucu ve ibadetleri hakkında detaylar, Diyanet'in açıklamaları ve sahih hadislerle netlik kazanıyor.