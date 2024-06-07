Zilhicce ayı orucu ve ibadetleri: Zilhicce orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, ayın kaçında başlanır?

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak dini kaynaklarca tavsiye edilmiştir.

HZ. Muhammed'in Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için Zilhicce'nin ilk dokuz gününün, yani Kurban Bayramı'ndan önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır.

Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.

Dolayısıyla Zilhicce orucu 7 Haziran'dan itibaren arefe gününe kadar tutulabilir.