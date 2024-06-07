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Haberler Yaşam Zilhicce ayı orucu ve ibadetleri: Zilhicce orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, ayın kaçında başlanır?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 15:56

Zilhicce ayı orucu ve ibadetleri: Zilhicce orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, ayın kaçında başlanır?

Hicri takvimde yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı geldi çattı. Hac ve kurban ibadetlerinin eda edildiği bu kıymetli ayda, Zilhicce orucu adı verilen 9 günlük bir oruç tutuluyor. İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, bu ibadet biçimini Zilhicce orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, ayın kaçında başlanır gibi sorularla inceliyor. Zilhicce ayı orucu ve ibadetleri hakkında detaylar, Diyanet'in açıklamaları ve sahih hadislerle netlik kazanıyor.

Zilhicce ayı orucu ve ibadetleri: Zilhicce orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, ayın kaçında başlanır?

Zilhicce ayı orucu ve ibadetleri, bu ayın faziletlerinden faydalanmak isteyenler tarafından araştırılmaktadır. Kurban Bayramı'nın ilk günü Zilhicce ayının 10. gününe tekabül ederken, bu ay Hac ibadetinin de gerçekleştirildiği bir dönem olduğu için ayrıca öneme sahiptir. Peki, Zilhicce orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, ayın kaçında başlanır?

Zilhicce ayı orucu ve ibadetleri: Zilhicce orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, ayın kaçında başlanır?

ZİLHİCCE ORUCUNUN DİNİ HÜKMÜ VE MAHİYETİ

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.
Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır.

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Zilhicce ayı orucu ve ibadetleri: Zilhicce orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, ayın kaçında başlanır?

ZİLHİCCE ORUCUNUN FAZİLETLERİ

Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah'tan ümit ediyorum." (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).

Zilhicce ayı orucu ve ibadetleri: Zilhicce orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, ayın kaçında başlanır?

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak dini kaynaklarca tavsiye edilmiştir.

HZ. Muhammed'in Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için Zilhicce'nin ilk dokuz gününün, yani Kurban Bayramı'ndan önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır.

Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.

Dolayısıyla Zilhicce orucu 7 Haziran'dan itibaren arefe gününe kadar tutulabilir.

Zilhicce ayı orucu ve ibadetleri: Zilhicce orucu ne zaman ve kaç gün tutulur, ayın kaçında başlanır?

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı olan Zilhicce 7 Haziran 2024 (1445) Cuma günü itibariyle başladı ve 19 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.

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