Zilkade ayı zikirleri, tesbihleri ve tarihi: Diyanet: Zilkade ayı 2022 ne zaman, ibadetleri nelerdir?

Zilkade ayı zikirleri, tesbihleri gibi birçok konu bugün vatandaşların gündemine geliyor. Mübarek Aylar,Hürmet Ayları ya da diğer adıyla Haram Aylar'ın birincisi olan bu ayda ibadet etmek isteyen vatandaşlar "Zilkade ayı ne zaman, ibadetleri, zikirleri ve çekilecek tesbihleri nelerdir?" gibi sorularla faziletleri de araştırılıyor. Hz. Muhammed'in Hadis-i Şerif'ine göre: "Haram Aylarda üç gün oruç tutana, Allahu Teâlâ 900 senelik oruç sevabı yazar. Peki, Zilkade ayı ne zaman, zikirleri ve tesbihleri nelerdir? İşte detaylar...