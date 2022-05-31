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Giriş Tarihi: 31.05.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 15:29

Zilkade ayı zikirleri, tesbihleri ve tarihi: Diyanet: Zilkade ayı 2022 ne zaman, ibadetleri nelerdir?

Zilkade ayı zikirleri, tesbihleri gibi birçok konu bugün vatandaşların gündemine geliyor. Mübarek Aylar,Hürmet Ayları ya da diğer adıyla Haram Aylar'ın birincisi olan bu ayda ibadet etmek isteyen vatandaşlar "Zilkade ayı ne zaman, ibadetleri, zikirleri ve çekilecek tesbihleri nelerdir?" gibi sorularla faziletleri de araştırılıyor. Hz. Muhammed'in Hadis-i Şerif'ine göre: "Haram Aylarda üç gün oruç tutana, Allahu Teâlâ 900 senelik oruç sevabı yazar. Peki, Zilkade ayı ne zaman, zikirleri ve tesbihleri nelerdir? İşte detaylar...

Zilkade ayı zikirleri, tesbihleri ve tarihi: Diyanet: Zilkade ayı 2022 ne zaman, ibadetleri nelerdir?

Zilkade ayı ibadetleri, zikirleri, tesbihleri araştırma konusu haline geldi. Diyanet'in dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre bugün başlayan bu mübarek ayla ilgili olarak "Zilkade ayı ne zaman, ibadetleri, zikirleri ve çekilecek tesbihleri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu ay kamerî yılın şevvalden sonra, zilhicceden önce gelen on birinci ayı olarak da bilinmektedir. İşte Zilkade ayı ibadetleri, zikirleri, tesbihleri...

Zilkade ayı zikirleri, tesbihleri ve tarihi: Diyanet: Zilkade ayı 2022 ne zaman, ibadetleri nelerdir?

ZİLKADE AYI NE ZAMAN?

Diyanet'in dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Zilkade ayı 31 Mayıs 2022 Salı günü başlayacak.

Zilkade, Hicri takvime göre yılın 11. ayı. Mübarek Aylar, Hürmet Ayları ya da Haram Aylar'ın birincisidir. Üçü peş peşe biri ayrı olmak üzere, bu aylar dört tanedir: Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb. Peygamber İbrahim ve İsmail devrinden beri bu dört ayda her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaş yasakdır

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Zilkade ayı zikirleri, tesbihleri ve tarihi: Diyanet: Zilkade ayı 2022 ne zaman, ibadetleri nelerdir?

ZİLKADE AYI İBADETLERİ

Haram aylar olarak bilinen Zilkade, zilhicce, muharrem ve recebde (Hanefîler'e göre tercihen bu ayların perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde) oruç tutmak müstehaptır.

İmam Rıza (as)'dan nakledilen rivayette: " Bu gece Hz.İbrahim ve Hz.İsa (as)'lar dünyaya geldi ve Dahvul arzdır. Gecesinin ibadetinin çokça sevabı ve gündüzünün orucun 60 ay oruç tutmak kadar sevabı vardır." buyrulmuştur.

Zilkade ayı zikirleri, tesbihleri ve tarihi: Diyanet: Zilkade ayı 2022 ne zaman, ibadetleri nelerdir?

Tesbih duaları ve zikirler çekilmeli, eller semaya yükselmelidir.

Türk dinî mûsikisinde şevval, zilkade ve zilhicce aylarında genellikle hac ilâhileri okunmaktadır.

Bu aylarda güftelerinde haccı, Kâbe sevgisi ve hasretini dile getiren eserler icra edilir.

Zilkade ayı zikirleri, tesbihleri ve tarihi: Diyanet: Zilkade ayı 2022 ne zaman, ibadetleri nelerdir?

ZİLKADE AYINDA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER

Zilhicce ayının birinden onuna (yâni Kurban Bayramının ilk gününe) kadar, her gün sabah namazlarından sonra:

10 salevât-ı şerîfe: "Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."

10 istiğfâr: "Estağfirullâhe'l-Azîm el-Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ Hüve'l-Hayye'l-Kayyûme ve etûbü ileyk ve nes'elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ innehû hüve't-Tevvâbü'r-Rahîm."

10 tevhid: "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr" okunur.

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