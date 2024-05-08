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ZİLKADE AYI TARİHİ | Zilkade ayı ne zaman başlayacak, anlamı önemi ve faziletleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
10:54
ZİLKADE AYI TARİHİ | Zilkade ayı ne zaman başlayacak, anlamı önemi ve faziletleri nelerdir?
Müslümanlar tarafından büyük önem taşıyan Zilkade ayı ne zaman başlayacak sorusu araştırılmaya başladı. Mübarek aylar, Hürmet Ayları ya da Haram Aylar'ın birincisi olan bu ayda ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar "Zilkade ayı ne zaman, anlamı ve önemi" gibi sorularla faziletleri araştırılıyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v) Hadis-i Şerif'ine göre, haram olan 4 aydan biri olan zilkade ayında üç gün oruç tutana, Allahu Teâlâ 900 senelik oruç sevabı yazar. Peki, 2024 zilkade ayı ne zaman başlayacak, faziletleri neler?