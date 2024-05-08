Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ZİLKADE AYI TARİHİ | Zilkade ayı ne zaman başlayacak, anlamı önemi ve faziletleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 10:54

ZİLKADE AYI TARİHİ | Zilkade ayı ne zaman başlayacak, anlamı önemi ve faziletleri nelerdir?

Müslümanlar tarafından büyük önem taşıyan Zilkade ayı ne zaman başlayacak sorusu araştırılmaya başladı. Mübarek aylar, Hürmet Ayları ya da Haram Aylar'ın birincisi olan bu ayda ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar "Zilkade ayı ne zaman, anlamı ve önemi" gibi sorularla faziletleri araştırılıyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v) Hadis-i Şerif'ine göre, haram olan 4 aydan biri olan zilkade ayında üç gün oruç tutana, Allahu Teâlâ 900 senelik oruç sevabı yazar. Peki, 2024 zilkade ayı ne zaman başlayacak, faziletleri neler?

ZİLKADE AYI TARİHİ | Zilkade ayı ne zaman başlayacak, anlamı önemi ve faziletleri nelerdir?

Zilkade ayının başlayacağı tarih, haram aylarda oruç tutmak isteyen vatandaşların gündemine yerleşti. Zilkade ayı, Hicri takvime göre yılın 11. ayıdır. Haram aylardan olduğu için "zü'l-ka'deti'l-harâm" şeklinde de anılır. Zilkade ayı tarihleri ve önemi merak ediliyor. İşte detaylar…

ZİLKADE AYI TARİHİ | Zilkade ayı ne zaman başlayacak, anlamı önemi ve faziletleri nelerdir?

2024 ZİLKADE AYI NE ZAMAN
Yayımlanan 2024 dini günler takvimiyle birlikte zilkade ayının başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2024 zilkade ayı 9 Mayıs 2024 Perşembe günü başlayacak ve 7 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ZİLKADE AYI TARİHİ | Zilkade ayı ne zaman başlayacak, anlamı önemi ve faziletleri nelerdir?

ZİLKADE AYI FAZİLETLERİ
Zilkade, onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in bayram günleri olan Şevval günlerinden sonra gelir. Yoğun maddi ve manevi ibadetlerin ardından gelen güzel bir aydır. Zilkade ayı fazileti haram aylardan biri olmasından gelir. Üçü peş peşe biri ayrı olmak üzere dört tane Haram ay bulunur.

Mübarek aylar ya da hürmet ayları olarak anılan bu aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep'tir. Bu dört ayda her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaş yasaklanmıştır. Bazı kaynaklarda Zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında Hz. İbrâhim ile İsmâil'in Kâbe'nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz. Mûsâ için yarılması, Hz. Yûnus'un balığın karnından çıkması belirtilmiştir.

Ayrıca, İbn Abbas'ın, "Mûsâ'ya otuz gece vade verdik" âyetinde geçen (el-A'râf 7/142) "otuz gece" ifadesini zilkade ayı olarak yorumladığı nakledilir.

ZİLKADE AYI TARİHİ | Zilkade ayı ne zaman başlayacak, anlamı önemi ve faziletleri nelerdir?

ZİLKADE AYI İBADETLERİ
Haram aylar olarak bilinen Zilkade, zilhicce, muharrem ve recebde (Hanefîler'e göre tercihen bu ayların perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde) oruç tutmak müstehaptır.
İmam Rıza (as)'dan nakledilen rivayette: " Bu gece Hz.İbrahim ve Hz.İsa (as)'lar dünyaya geldi ve Dahvul arzdır. Gecesinin ibadetinin çokça sevabı ve gündüzünün orucun 60 ay oruç tutmak kadar sevabı vardır." buyrulmuştur.
Tesbih duaları ve zikirler çekilmeli, eller semaya yükselmelidir.
Türk dinî mûsikisinde şevval, zilkade ve zilhicce aylarında genellikle hac ilâhileri okunmaktadır.
Bu aylarda güftelerinde haccı, Kâbe sevgisi ve hasretini dile getiren eserler icra edilir.

ZİLKADE AYI TARİHİ | Zilkade ayı ne zaman başlayacak, anlamı önemi ve faziletleri nelerdir?

ZİLKADE AYINDA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER
Zilhicce ayının birinden onuna (yâni Kurban Bayramının ilk gününe) kadar, her gün sabah namazlarından sonra:
10 salevât-ı şerîfe: "Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."
10 istiğfâr: "Estağfirullâhe'l-Azîm el-Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ Hüve'l-Hayye'l-Kayyûme ve etûbü ileyk ve nes'elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ innehû hüve't-Tevvâbü'r-Rahîm."
10 tevhid: "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr" okunur.

SON DAKİKA