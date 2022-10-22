Ziraat Bankası emekli promosyon 2022: Ziraat emekli promosyonu ne kadar, yükselecek mi?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURU

Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli vatandaşlar promosyon ödemesine ilişkin başvurularını kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubelerinden, internet sitesinden, mobil uygulamadan ATM ve SMS aracılığıyla gerçekleştirebilir.