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Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyon 2022: Ziraat emekli promosyonu ne kadar, yükselecek mi?
Giriş Tarihi: 22.10.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 11:51

Ziraat Bankası emekli promosyon 2022: Ziraat emekli promosyonu ne kadar, yükselecek mi?

Emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Emekli ve memur zammı ardından en çok merak edilenler arasında yer alan maaş taşıma kampanyaları kapsamında kamu bankaları emekli promosyon miktarları da gündemde. Ziraat Bankası emekli promosyonu bu noktada en çok sorgulananlar arasında. Banka promosyonu listeleri güncellenmiş halleriyle kontrol edilirken. Emekli maaşı taşıma işlemi yapmak isteyen emekliler soruyor: Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, yükseltecek mi, ödemeler ne zaman yapılacak? İşte, güncel Ziraat emekli promosyon tutarı…

Ziraat Bankası emekli promosyon 2022: Ziraat emekli promosyonu ne kadar, yükselecek mi?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, ne zaman alınacak, yükselecek mi soruları emeklilerin gündeminde. Kamu banka promosyonu listesi bu noktada yarışa dahil oldu. Temmuz zammı ardından artan emekli maaşı emekli promosyon kampanyaları ile birlikte yeniden değerlendirildi. Ziraat Bankası emekli promosyon miktarı güncel haliyle sorgulanmaya başladı. İşte, Ziraat emekli promosyon 2022 kampanyası…

Ziraat Bankası emekli promosyon 2022: Ziraat emekli promosyonu ne kadar, yükselecek mi?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

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Ziraat Bankası emekli promosyon 2022: Ziraat emekli promosyonu ne kadar, yükselecek mi?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI!

Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyon 2022: Ziraat emekli promosyonu ne kadar, yükselecek mi?

MAAŞIMI ZİRAAT BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şube,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli promosyon 2022: Ziraat emekli promosyonu ne kadar, yükselecek mi?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURU

Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli vatandaşlar promosyon ödemesine ilişkin başvurularını kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubelerinden, internet sitesinden, mobil uygulamadan ATM ve SMS aracılığıyla gerçekleştirebilir.

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