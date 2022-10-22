Ziraat Bankası emekli promosyon 2022: Ziraat emekli promosyonu ne kadar, yükselecek mi?

Emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Emekli ve memur zammı ardından en çok merak edilenler arasında yer alan maaş taşıma kampanyaları kapsamında kamu bankaları emekli promosyon miktarları da gündemde. Ziraat Bankası emekli promosyonu bu noktada en çok sorgulananlar arasında. Banka promosyonu listeleri güncellenmiş halleriyle kontrol edilirken. Emekli maaşı taşıma işlemi yapmak isteyen emekliler soruyor: Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, yükseltecek mi, ödemeler ne zaman yapılacak? İşte, güncel Ziraat emekli promosyon tutarı…