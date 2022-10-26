Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyon başvurusu yapacaklar dikkat! Ziraat Bankası emekli promosyon 2022, ne kadar, ne zaman verilecek, ne kadar veriyor?

Giriş Tarihi: 26.10.2022 06:46 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 06:47

Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Yapılan son duyuruda; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Bu noktada ise "Ziraat Bankası emekli promosyon 2022, ne kadar, ne zaman verilecek, ne kadar veriyor?" soruları yanıt arıyor. Ağustos ayından bu yana kamu ve özel bankalar peş peşe duyurdukları kampanyalarla adeta yarış içerisine girdi. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon 2022, ne kadar, ne zaman verilecek, ne kadar veriyor? İşte detaylar.