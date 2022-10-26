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Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyon başvurusu yapacaklar dikkat! Ziraat Bankası emekli promosyon 2022, ne kadar, ne zaman verilecek, ne kadar veriyor?
Giriş Tarihi: 26.10.2022 06:46 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 06:47

Ziraat Bankası emekli promosyon başvurusu yapacaklar dikkat! Ziraat Bankası emekli promosyon 2022, ne kadar, ne zaman verilecek, ne kadar veriyor?

Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Yapılan son duyuruda; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Bu noktada ise "Ziraat Bankası emekli promosyon 2022, ne kadar, ne zaman verilecek, ne kadar veriyor?" soruları yanıt arıyor. Ağustos ayından bu yana kamu ve özel bankalar peş peşe duyurdukları kampanyalarla adeta yarış içerisine girdi. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon 2022, ne kadar, ne zaman verilecek, ne kadar veriyor? İşte detaylar.

Ziraat Bankası emekli promosyon başvurusu yapacaklar dikkat! Ziraat Bankası emekli promosyon 2022, ne kadar, ne zaman verilecek, ne kadar veriyor?

Emekli promosyon ödemelerinde en dikkat çeken kampanyalardan biri de kamu bankalarından olan Ziraat Bankası olmuştu. Ağustos ayından bu yana emekliler kendilerine en uygun ödemeyi yapan bankaya maaşlarını aldırırken halen başvuruda bulunmayanlar "Ziraat Bankası emekli promosyon 2022, ne kadar, ne zaman verilecek, ne kadar veriyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyalarına ilişkin detaylar.

Ziraat Bankası emekli promosyon başvurusu yapacaklar dikkat! Ziraat Bankası emekli promosyon 2022, ne kadar, ne zaman verilecek, ne kadar veriyor?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

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Ziraat Bankası emekli promosyon başvurusu yapacaklar dikkat! Ziraat Bankası emekli promosyon 2022, ne kadar, ne zaman verilecek, ne kadar veriyor?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI!

Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyon başvurusu yapacaklar dikkat! Ziraat Bankası emekli promosyon 2022, ne kadar, ne zaman verilecek, ne kadar veriyor?

MAAŞIMI ZİRAAT BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şube,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli promosyon başvurusu yapacaklar dikkat! Ziraat Bankası emekli promosyon 2022, ne kadar, ne zaman verilecek, ne kadar veriyor?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURU İŞLEMLERİ

Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

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