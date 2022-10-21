Ziraat Bankası emekli promosyon güncel: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL?

MAAŞIMI ZİRAAT BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şube,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

KAMU BANKALARI YARIŞA GİRİYOR!

Emekli promosyon tutarları emekli ve memur Temmuz zammı sonrası geçmiş dönemlere göre neredeyse 10 kat artarken, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası olmak üzere kamu bankaları emekli promosyonu tutarlarını güncellememişti. Son gelen bilgilere göre 3 banka Hazine ve Maliye Bakanlığı'na maaş promosyon teklifini sundu.

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, köşesinde emekli promosyon yarışına Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın da katılacağını yazarken, Hazine ve Bakanlığı'na sunulan promosyon tutarını açıkladı.

Güngör, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Öğrendiğime göre, rekabette daha fazla geride kalmak ve müşteri kaybetmek istemeyen kamu bankaları hükümetin de talimatıyla bir hazırlık yapmış... Hatta bildiğim kadarıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Hazine ve Maliye Bakanlığı'na promosyon teklifini sunmuş...

Teklife göre, hiçbir ayrım olmadan her emekliye 5 bin TL verilmesi planlanıyor. Yani emekli maaşı düşük olan da yüksek olan da aynı promosyonu alacak.

(Bilenler vardır, özel bankaların yüksek promosyonlarında maaş miktarı belirleyici... Maaşı 2.500 TL'den düşük olanlar 5 bin TL, yüksek olanlar 6 bin, 7 bin, 7 bin 500 TL alabiliyor. Hatta birçok özel banka kendisine gelen emekliye kredi kartı pazarlıyor, elektrik-gaztelefon fatura ödemesini bankadan yapmasını istiyor.)

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 30 Eylül 2022 olarak belirlenmişti. Daha sonra birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 31 Ekim 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.