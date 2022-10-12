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Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası devam ediyor! 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?
Giriş Tarihi: 12.10.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 16:09

Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası devam ediyor! 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası, binlerce vatandaşın ilgisini çekmeye devam ediyor. Maaşını bu banka aracılığı ile alan müşterilere 500 TL'den 750 TL'ye kadar ödeme yapıldığı kaydedildi. Bu kapsamda ise ''Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?" soruları yanıt arıyor. Öte yandan kurumun resmi sitesinde 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacağı ifade ediliyor. Peki, ''Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne? İşte kampanyayla ilgili tüm detaylar.

Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası devam ediyor! 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

Emekli promosyon kampanyası devam ediyor. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlara 750 TL'ye kadar ödeme yapıldığı duyuruldu. Milyonların yüzünü güldüren bu teklife ilgi ise büyük. Başvurular şubelerden, internet şubesinden, mobil uygulamadan, atm üzerinden, SMS ve Müşteri iletişim merkezi aracılığı ile yapılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne? İşte Ziraat Bankası emekli promosyon ödemelerine dair detaylar.

Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası devam ediyor! 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 30 Eylül 2022 olarak belirlenmişti. Daha sonra birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 31 Ekim 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

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Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası devam ediyor! 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL?

Ziraat Bankası, emekli maaş ödemelerini kendilerinden alma taahhüdü veren müşterilerine;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL,

1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL,

2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.

Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası devam ediyor! 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI!

Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası devam ediyor! 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

MAAŞIMI ZİRAAT BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şube,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

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