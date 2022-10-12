Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası devam ediyor! 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

Giriş Tarihi: 12.10.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 16:09

Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası devam ediyor! 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası, binlerce vatandaşın ilgisini çekmeye devam ediyor. Maaşını bu banka aracılığı ile alan müşterilere 500 TL'den 750 TL'ye kadar ödeme yapıldığı kaydedildi. Bu kapsamda ise ''Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?" soruları yanıt arıyor. Öte yandan kurumun resmi sitesinde 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacağı ifade ediliyor. Peki, ''Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne? İşte kampanyayla ilgili tüm detaylar.