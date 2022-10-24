Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası Ekim ayı için güncellendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 24.10.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 13:50

Emekli promosyon yarışı devam ediyor. Kamu bankalarının yarışa dahil olmasıyla en çok araştırılan bankalar arasında Ziraat promosyonu da var. Temmuzda zamlanan emekli maaşı ardından maaş taşıma işlemleriyle banka promosyonu listesi yoğun ilgi görüyor. Ziraat Bankası emekli promosyon sorgulama işlemleri devam ediyor. Kamu bankaları emekli promosyon tutarları yarışta en çok arananlar arasında yer alıyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL, yükseltecek mi, ne zaman ödenecek, başvuru nasıl yapılır? İşte, 2022 Ekim ayı promosyon kampanyası…