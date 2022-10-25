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Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak? Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme tarihleri 2022 belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.10.2022 08:17 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 08:17

Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak? Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme tarihleri 2022 belli oldu!

Ziraat Bankası emekli promosyon ödeme tarihleri banka tarafından açıklandı! 18 Ekim 2022 tarihinde başlayan Ziraat Bankası emekli promosyon başvuruları şartları ve ücretiyle emeklileri bankaya çekmek istiyor. Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla alanlara promosyon vereceğini duyururken, ücretleri de sürekli arttırıyor. Ziraat emekli promosyon nakit avans araştırmaları bir süre daha devam edecek gibi. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? Ziraat Bankası emekli promosyonu ne zaman ödenecek 2022? İşte detaylar…

Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak? Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme tarihleri 2022 belli oldu!

Ziraat Bankası emekliye ne kadar veriyor sorusu, SGK'dan emekli olmuş vatandaşlar tarafından soruluyor. Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan vatandaşlar, böylelikle bankadan ikramiye ve nakit promosyon alacak. Ziraat Bankası emekli promosyon ödeme tarihleri 2022 de belli olurken, geriye başvurular kaldı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu başvuru şartları neler? İşte Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ve detaylar…

Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak? Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme tarihleri 2022 belli oldu!

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

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Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak? Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme tarihleri 2022 belli oldu!

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI!

Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak? Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme tarihleri 2022 belli oldu!

MAAŞIMI ZİRAAT BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şube,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak? Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme tarihleri 2022 belli oldu!

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURU İŞLEMLERİ

Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

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