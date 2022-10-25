Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak? Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme tarihleri 2022 belli oldu!

Giriş Tarihi: 25.10.2022 08:17 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 08:17

Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak? Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme tarihleri 2022 belli oldu!

Ziraat Bankası emekli promosyon ödeme tarihleri banka tarafından açıklandı! 18 Ekim 2022 tarihinde başlayan Ziraat Bankası emekli promosyon başvuruları şartları ve ücretiyle emeklileri bankaya çekmek istiyor. Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla alanlara promosyon vereceğini duyururken, ücretleri de sürekli arttırıyor. Ziraat emekli promosyon nakit avans araştırmaları bir süre daha devam edecek gibi. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? Ziraat Bankası emekli promosyonu ne zaman ödenecek 2022? İşte detaylar…