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Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyonu artırıldı! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 20.10.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 08:53

Ziraat Bankası emekli promosyonu artırıldı! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

Emekli promosyonu kampanyaları gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Hatırlanacağı üzere özel bankaların promosyon yarışına kamu bankaları da katılmıştı. Ekim ayı ile birlikte Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyası yenilendi. Bu gelişmeyle beraber Ziraat Bankası emekli promosyonu başvuruları ve ödeme tarihleri ile ilgili detaylar gündemdeki yerini aldı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, ödemeler ne zaman yatacak? İşte 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri ve ödeme tarihleri.

Ziraat Bankası emekli promosyonu artırıldı! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

Emekli promosyon ödemeleri son dakika gelişmeleri, ek gelir elde etmek isteyen emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Bu noktada Ziraat Bankası emekli promosyonu güncel kampanyası araştırılıyor. Emekli maaşını bu bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, ''Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu başvuru tarihleri, şartları ve ödeme tarihleri…

Ziraat Bankası emekli promosyonu artırıldı! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TUTARINI YENİLEDİ

Ekim ayında kamu bankaları da hükümetin de talimatıyla emekli promosyonu için hazırlığını yaptı ve yeni maaş promosyonları belli oldu.

Ziraat Bankası internet sitesinde yeni promosyon miktarını duyururken, Vakıfbank ve Halkbank henüz güncellemeye gitmedi.

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Ziraat Bankası emekli promosyonu artırıldı! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?
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Ziraat Bankası emekli promosyonu artırıldı! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

2022 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ NE KADAR?

Ziraat Bankası, emekli maaş ödemelerini kendilerinden alma taahhüdü veren müşterileri için yeni ücretleri duyurdu. Maaşını taşımak için emeklilerin SGK, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu olması gerekiyor.

Ziraat Bankası, emekli maaş ödemelerini kendilerinden alma taahhüdü veren müşterilerine;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Ziraat Bankası emekli promosyonu artırıldı! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURU

Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli vatandaşlar promosyon ödemesine ilişkin başvurularını kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubelerinden, internet sitesinden, mobil uygulamadan ATM ve SMS aracılığıyla gerçekleştirebilir.

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