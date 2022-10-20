Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyonu artırıldı! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

Giriş Tarihi: 20.10.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 08:53

Ziraat Bankası emekli promosyonu artırıldı! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

Emekli promosyonu kampanyaları gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Hatırlanacağı üzere özel bankaların promosyon yarışına kamu bankaları da katılmıştı. Ekim ayı ile birlikte Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyası yenilendi. Bu gelişmeyle beraber Ziraat Bankası emekli promosyonu başvuruları ve ödeme tarihleri ile ilgili detaylar gündemdeki yerini aldı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, ödemeler ne zaman yatacak? İşte 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri ve ödeme tarihleri.