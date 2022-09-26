Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyonu başvurusu için kritik günler! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu yattı mı, ne zaman ve ne kadar yatacak?

Giriş Tarihi: 26.09.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 16:26

Ziraat Bankası emekli promosyonu başvurusu için kritik günler! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu yattı mı, ne zaman ve ne kadar yatacak?

Özel ve kamu bankalarının promosyon yarışı devam ediyor. Bilindiği üzere Ağustos ayında büyük ilgi gören kampanya süreci bilindiği üzere Eylül ayının sonuna kadar uzatılmıştı. 10 bin TL'ye kadar yükselen emekli promosyonu ödemeleri maaş taşıma şartları ile değerlendiriliyor. SSK ve Bağ-Kurlu emekliler Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası, ek gelir elde etmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak? İşte maaş şartları, ödeme planı ve diğer tüm detaylar…