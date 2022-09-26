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Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar,, maaş taşıma şartları nelerdir? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 26.09.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 09:37

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar,, maaş taşıma şartları nelerdir? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak?

Özel ve kamu bankalarının promosyon yarışı devam ediyor. Bilindiği üzere Ağustos ayında büyük ilgi gören kampanya süreci bilindiği üzere Eylül ayının sonuna kadar uzatılmıştı. 10 bin TL'ye kadar yükselen emekli promosyonu ödemeleri maaş taşıma şartları ile değerlendiriliyor. SSK ve Bağ-Kurlu emekliler Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası, ek gelir elde etmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak? İşte maaş şartları, ödeme planı ve diğer tüm detaylar…

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar,, maaş taşıma şartları nelerdir? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, ödeme tarihleri ve maaş şartları milyonların gündeminde yer alıyor. Böylece başvuru tarihleri 30 Eylül'e kadar uzatılırken en yüksek emekli promosyonu ek ödemelerle 10 bin TL'yi buldu. Müşteri kazanmak için promosyon yarışına giren bankalar, kampanyalarını Eylül ayı için yeniledi. Bunlardan en çok Ziraat Bankası dikkat çekiyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar,, maaş taşıma şartları nelerdir? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak?

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir. Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan emekliler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

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Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar,, maaş taşıma şartları nelerdir? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR?

Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar,, maaş taşıma şartları nelerdir? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI ZİRAAT BANKASI'NA TAŞIMA NASIL YAPILIR?

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubelerimiz,

İnternet Şubemiz,

Ziraat Mobil,

ATM'lerimiz,

SMS

Müşteri İletişim merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar,, maaş taşıma şartları nelerdir? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak?

KAMPANYA SÜRELERİ DEĞİŞTİ!

Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.

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