Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar,, maaş taşıma şartları nelerdir? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 26.09.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 09:37

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar,, maaş taşıma şartları nelerdir? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak?

Özel ve kamu bankalarının promosyon yarışı devam ediyor. Bilindiği üzere Ağustos ayında büyük ilgi gören kampanya süreci bilindiği üzere Eylül ayının sonuna kadar uzatılmıştı. 10 bin TL'ye kadar yükselen emekli promosyonu ödemeleri maaş taşıma şartları ile değerlendiriliyor. SSK ve Bağ-Kurlu emekliler Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası, ek gelir elde etmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak? İşte maaş şartları, ödeme planı ve diğer tüm detaylar…