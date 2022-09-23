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Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyon güncel ödeme tarihleri ve maaş şartları
Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 09:37

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyon güncel ödeme tarihleri ve maaş şartları

Eylül ayı içerisinde Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri gündemde yer almaya devam ediyor. Katlanarak ortaya çıkan kampanyalar 10 bin TL'ye kadar çıktı. Emekli maaşı taşıma işlemleri hızla gerçekleştiriliyor. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası maaşını bu bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyon güncel ödeme tarihleri ve maaş şartları ile ilgili detaylar…

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyon güncel ödeme tarihleri ve maaş şartları

Emekli promosyon kampanyaları bankalar tarafından güncel olarak duyuruluyor. Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası, ek gelir elde etmek isteyen SSK ve Bağ-Kur emekliler tarafından araştırma konusu oldu. 10 bin TL'ye kadar yükselen emekli promosyonu ödemeleri maaş taşıma şartları ile değerlendiriliyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyon güncel ödeme tarihleri ve maaş şartları

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyon güncel ödeme tarihleri ve maaş şartları

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR?

Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.

KAMPANYA SÜRELERİ DEĞİŞTİ!

Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.

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Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyon güncel ödeme tarihleri ve maaş şartları

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir. Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan emekliler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyon güncel ödeme tarihleri ve maaş şartları

EMEKLİ MAAŞI ZİRAAT BANKASI'NA TAŞIMA NASIL YAPILIR?

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubelerimiz,

İnternet Şubemiz,

Ziraat Mobil,

ATM'lerimiz,

SMS

Müşteri İletişim merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyon güncel ödeme tarihleri ve maaş şartları
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