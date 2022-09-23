Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyon güncel ödeme tarihleri ve maaş şartları

Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 09:37

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyon güncel ödeme tarihleri ve maaş şartları

Eylül ayı içerisinde Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri gündemde yer almaya devam ediyor. Katlanarak ortaya çıkan kampanyalar 10 bin TL'ye kadar çıktı. Emekli maaşı taşıma işlemleri hızla gerçekleştiriliyor. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası maaşını bu bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyon güncel ödeme tarihleri ve maaş şartları ile ilgili detaylar…