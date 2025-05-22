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Haberler Yaşam Ziraat Bankası gişe memuru alımı başvuruları devam ediyor! Ziraat Bankası gişe personeli alım şartları neler?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 19:06 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 19:06

Ziraat Bankası gişe memuru alımı başvuruları devam ediyor! Ziraat Bankası gişe personeli alım şartları neler?

Ziraat Bankası gişe memuru alımı yapacak. Yayımladığı ilanla birlikte, 150 kişilik gişe memuru pozisyonu için başvurular bugün itibarıyla başladı. https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinde başvurular kabul görüyor. Peki, Ziraat Bankası gişe memuru alımı başvuru koşulları neler, nereden ve nasıl başvuru yapılır? İşte, detaylar...

Ziraat Bankası gişe memuru alımı başvuruları devam ediyor! Ziraat Bankası gişe personeli alım şartları neler?

Ziraat Bankası için başvurular 21 Mayıs 2025 tarihinde başladı. Başvuru koşulları açıklanan alımlar için gözler başvuru ekranına çevrildi. Sınava başvuracak adaylar belirlenen sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabilecek. Peki, Ziraat Bankası gişe memuru alımı ne zaman, şartlar neler ve nereden başvurulur?

Ziraat Bankası gişe memuru alımı başvuruları devam ediyor! Ziraat Bankası gişe personeli alım şartları neler?

GİŞE MEMURU ALIMI BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

Ziraat Bankası için başvurular 21 Mayıs 2025 – 13 Haziran 2025 saat 23.59'a kadar İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinde başvuru oluşturmak suretiyle yapılacaktır.

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Ziraat Bankası gişe memuru alımı başvuruları devam ediyor! Ziraat Bankası gişe personeli alım şartları neler?

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava başvuracak adaylar, üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 900 TL ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödem kabul edilmeyecektir.

Ziraat Bankası gişe memuru alımı başvuruları devam ediyor! Ziraat Bankası gişe personeli alım şartları neler?

ZİRAAT BANKASI İŞE ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

Ziraat Bankası gişe memuru alımı başvuruları devam ediyor! Ziraat Bankası gişe personeli alım şartları neler?

6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

8. Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-1 Bölümler Tablosunda yer alan lisans bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2025 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

9. Daha önce Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.