Ziraat Bankası güncel emekli promosyon kampanyası 2022: Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL, maaş taşıma şartları neler?

Müşteri kazanmak isteyen bankaların emekli promosyon yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca emekliye can suyu olan emekli promosyon kampanyaları, Eylül ayı için yenilendi. Bu noktada güncel Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası, ek gelir elde etmek isteyen SSK ve Bağ-Kur emekliler tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyon için maaş taşıma şartları neler? İşte, 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası ve maaş taşıma işlemleri…