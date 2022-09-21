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Haberler Yaşam Ziraat Bankası güncel emekli promosyon kampanyası 2022: Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL, maaş taşıma şartları neler?
Giriş Tarihi: 21.09.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 10:53

Ziraat Bankası güncel emekli promosyon kampanyası 2022: Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL, maaş taşıma şartları neler?

Müşteri kazanmak isteyen bankaların emekli promosyon yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca emekliye can suyu olan emekli promosyon kampanyaları, Eylül ayı için yenilendi. Bu noktada güncel Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası, ek gelir elde etmek isteyen SSK ve Bağ-Kur emekliler tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyon için maaş taşıma şartları neler? İşte, 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası ve maaş taşıma işlemleri…

Ziraat Bankası güncel emekli promosyon kampanyası 2022: Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL, maaş taşıma şartları neler?

Emekli promosyon kampanyaları gündemdeki yerini koruyor. Emekli zammının ardından müşteri kazanmak isteyen bankaların emekli promosyon yarışı devam ediyor. Milyonlarca emekliye ek gelir sağlayan emekli promosyon kampanyaları için son başvuru tarihi 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Bu kapsamda Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri, maaşını bu bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL? İşte, 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası ve maaş taışma ücretleri ile ilgili güncel bilgiler…

Ziraat Bankası güncel emekli promosyon kampanyası 2022: Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL, maaş taşıma şartları neler?

KAMPANYA SÜRELERİ DEĞİŞTİ!

Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.

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Ziraat Bankası güncel emekli promosyon kampanyası 2022: Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL, maaş taşıma şartları neler?

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Ziraat Bankası güncel emekli promosyon kampanyası 2022: Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL, maaş taşıma şartları neler?

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir. Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan emekliler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası güncel emekli promosyon kampanyası 2022: Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL, maaş taşıma şartları neler?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.

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