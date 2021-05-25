Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları
Giriş Tarihi: 25.05.2021 14:46 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 14:47

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel

Bankaların güncel ile ilgili son dakika haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, milyonlarca vatandaş bankaların kredi paketlerini takibi sürdürüyor. Özellikle kamu bankaları avantajlı paketleriyle ilgi görüyor. Peki, bankaların güncel ? İşte Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları…

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları

Güncel , çeşitli ihtiyaçları nedeniyle gerekli duydukları tutarlara en uygun ve düşük faizli kampanyaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankalar müşterilerine sundukları düşük faizli kredi faiz oranları içeren kampanyaları ile büyük ilgi görüyor. Özellikle kamu bankaları pandemi sürecinden etkilenen esnaflara avantajlı kredi paketleri sunuyor. İşte Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

Bayram İhtiyaç kredisi %1.51'den

Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları

AKBANK

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.39

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2468 lira

Toplam geri ödeme: 149.753 lira

SON DAKİKA