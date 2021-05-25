Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, milyonlarca vatandaş bankaların kredi paketlerini takibi sürdürüyor. Özellikle kamu bankaları avantajlı paketleriyle ilgi görüyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları…