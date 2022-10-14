Ziraat Bankası müşterilerine emekli promosyonu fırsatı! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada; maaşını bu banka aracılığı ile alan müşterilere 500 TL'den 750 TL'ye kadar ödeme yapacağını müjdeledi. Binlerce vatandaşın ilgisini çeken bu kampanyanın detayları ise ''2022 Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?" soruları ile gündeme taşınıyor. Peki, 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne? İşte kampanyayla ilgili tüm detaylar.