Ziraat Bankası müşterilerine emekli promosyonu fırsatı! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ağustos ayından bu yana bankaların peş peşe duyurduğu kampanyalarla beraber vatandaşlar en yüksek ödemeyi yapan bankada soluğu aldı ve maaşlarını o kuruma taşıdı. Ekim ayında ise halen maaşını taşımamış olanlar "Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?" soruları ile kampanya detaylarını araştırıyor. Kamu bankası, 750 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurmuştu. İşte Ziraat Bankası emekli promosyon ödemelerine dair detaylar.