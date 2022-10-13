Ziraat Bankası’ndan emekli promosyon açıklaması: 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri, binlerce vatandaşın ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda ise ''2022 Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?" soruları yanıt arıyor. Kurum yaptığı açıklamada; Maaşını bu banka aracılığı ile alan müşterilere 500 TL'den 750 TL'ye kadar ödeme yapacağını müjdeledi. Peki, Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne? İşte kampanyayla ilgili tüm detaylar.