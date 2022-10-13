Ziraat Bankası’ndan emekli promosyon açıklaması: 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?

Ziraat Bankası emekli promosyon kampanya süreci tüm hızıyla devam ediyor. Milyonların yüzünü güldüren bu teklife ilgi ise büyük. Başvurular şubelerden, internet şubesinden, mobil uygulamadan, atm üzerinden, SMS ve Müşteri iletişim merkezi aracılığı ile yapılabiliyor. Bu noktada ise "Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?" soruları yanıt arıyor. Kurum son olarak vatandaşlara 750 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıklamıştı. İşte Ziraat Bankası emekli promosyon ödemelerine dair detaylar.