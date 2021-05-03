Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ziraat GYO halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek?

Talep toplama sürecinin sona ermesiyle beraber Ziraat GYO halka arz sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Hisse fiyatı 1,60 TL olan şirket büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcının ilgisini çekmişti. Hal böyleyken haftanın ilk günüyle beraber "Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Buna göre; 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri aralığında talep toplama işlemini sonlandıran "Ziraat GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada işlem görecek?" İşte konuya dair tüm detaylar…