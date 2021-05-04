28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri aralığında talep toplama işlemini sonlandıran Ziraat GYO halka arz sonuçları için binlerce kişi gözünü gelecek açıklamaya çevirdi. Son dönemde birçok şirket SPK'ya bu anlamda başvurularını gerçekleştirirken öte yandan yatırımcılar da şirketlerin hisse kodu, fiyatı, talep toplama tarihleri gibi detayları yakından takip ediyor. "Ziraat GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada işlem görecek?" sorular hafta başından itibaren yanıt aramaya başladı. İşte Ziraat GYO halka arz sonuçları ve borsada işlem göreceği tarihle ilgili tüm detaylar…