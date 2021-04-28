Ziraat GYO halka arz talep toplama süreci başladı! Ziraat GYO ne zaman halka arz olacak ve borsada işlem görecek? Hisse fiyatı ve kodu...

Ziraat GYO halka arz talep toplama süreci bugün başladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile gerçekleştirilecek olan süreçte binlerce yatırımcı gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda "Ziraat GYO ne zaman halka arz olacak, hangi bankalardan yapılacak ve borsada ne zaman işlem görecek?" soruları sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Öte yandan Ziraat GYO hisse kodu ve fiyatı gibi detaylar yapılan izahname ile duyurulmuş ve halka arz sürecine dair tüm detaylar kamuoyu ile paylaşılmıştı…