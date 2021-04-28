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Giriş Tarihi: 28.04.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 10:34

halka arz talep toplama süreci başladı! Ziraat GYO ne zaman halka arz olacak ve borsada işlem görecek? Hisse fiyatı ve kodu...

halka arz talep toplama süreci bugün başladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile gerçekleştirilecek olan süreçte binlerce yatırımcı gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda "Ziraat GYO ne zaman halka arz olacak, hangi bankalardan yapılacak ve borsada ne zaman işlem görecek?" soruları sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Öte yandan Ziraat GYO hisse kodu ve fiyatı gibi detaylar yapılan izahname ile duyurulmuş ve halka arz sürecine dair tüm detaylar kamuoyu ile paylaşılmıştı…

Ziraat GYO halka arz talep toplama süreci başladı! Ziraat GYO ne zaman halka arz olacak ve borsada işlem görecek? Hisse fiyatı ve kodu...

Bugün talep toplama süreci başlayan halka arz talep tarihi, hisse kodu, fiyatı gibi detaylar binlerce yatırımcı tarafından merak ediliyor. SPK'nın haftalık bülteninde yapılan açıklamaya göre; şirket 1 TL nominal değerli paylarını 1,60 TL'den satışa sunacak. Özellikle bu anlamda yatırım yapmak isteyen kişiler sabah saatlerinden itibaren "Ziraat GYO ne zaman halka arz olacak, hangi bankalardan yapılacak ve borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte Ziraat GYO halka arz sürecine dair merak edilen tüm detaylar…

Ziraat GYO halka arz talep toplama süreci başladı! Ziraat GYO ne zaman halka arz olacak ve borsada işlem görecek? Hisse fiyatı ve kodu...

ZİRAAT GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onaylandı.

SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak.

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Ziraat GYO halka arz talep toplama süreci başladı! Ziraat GYO ne zaman halka arz olacak ve borsada işlem görecek? Hisse fiyatı ve kodu...

(Borsa Kodu: ZRGYO) paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Ziraat GYO halka arz talep toplama süreci başladı! Ziraat GYO ne zaman halka arz olacak ve borsada işlem görecek? Hisse fiyatı ve kodu...

ZİRAAT GYO BAŞVURU KANALLARI
Ziraat Yatırım müşterileri halka arz taleplerini, talep toplama tarihlerinde

Ziraat Yatırım Kanallarından,
• Ziraat Yatırım E-şube
• Z-Borsa Mobil Uygulaması | Android | IOS
• Ziraat Trader Mobil Uygulaması | Android | IOS
• 0850 22 22 979 numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi
Ziraat Bankası Kanallarından
• Ziraat Bankası internet şubesi
• Ziraat Mobil " Yatırım/ Halka Arz" menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

Ziraat GYO halka arz talep toplama süreci başladı! Ziraat GYO ne zaman halka arz olacak ve borsada işlem görecek? Hisse fiyatı ve kodu...
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