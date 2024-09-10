Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
16:46
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2024-25 ZTK maç takvimi
ZTK 1. tur maçları hangi kanalda sorusu futbol severlerin gündeminde. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takvimine göre 10 Eylül itibarıyla başlayan maçlar taraftarın yakın merceğinde. 2024-2025 ZTK maç programı bu noktada kontrol ediliyor. Peki; Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor? İşte, ayrıntılar...