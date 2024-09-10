Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:46

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2024-25 ZTK maç takvimi

ZTK 1. tur maçları hangi kanalda sorusu futbol severlerin gündeminde. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takvimine göre 10 Eylül itibarıyla başlayan maçlar taraftarın yakın merceğinde. 2024-2025 ZTK maç programı bu noktada kontrol ediliyor. Peki; Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor? İşte, ayrıntılar...

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2024-25 ZTK maç takvimi

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları sporseverlerin gündeminde. Süper Lig milli maç arası biterken ZTK maç programı da gündemdeki yerini aldı. Tutukları takımların maçlarını fikstür üzerinden kontrol edenler ekran başında.

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2024-25 ZTK maç takvimi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur karşılaşmaları 10 Eylül Salı itibarıyla başlıyor. TFF takvimine göre ZTK fikstürü şöyle:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2024-25 ZTK maç takvimi

ZTK 1. TUR MAÇ PROGRAMI

10 Eylül Salı:

14.00 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

15.00 Sinopspor-Düzce Cam Düzcespor (Sinop Üniversite)

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2024-25 ZTK maç takvimi

11 Eylül Çarşamba:

13.30 Çankırı Futbol SK-Kırıkkale FK (Çankırı Atatürk)

14.00 Dersimspor-Adıyaman FK (Tunceli Atatürk)

14.00 Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Şırnak Petrol SK-Kurtalanspor (Şırnak Şehir)

14.00 Bitlis Özgüzelderespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK (Bitlis 8 Ağustos)

14.00 Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Kars 36 Spor (Kelkit İlçe)

14.00 Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

14.30 Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol SK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.30 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor (Bucak İlçe)

14.30 Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor (Yalova Atatürk)

14.30 Zonguldak Kömürspor-Bartınspor (Karaelmas K.Köksal)

16.00 Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Uşak 1 Eylül)

12 Eylül Perşembe:

13.30 23 Elazığ FK-12 Bingölspor (Elazığ Doğukent)

16.00 Bozüyük Vitraspor-Bursaspor (Gölpazarı İlçe)

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2024-25 ZTK maç takvimi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI (ZTK) MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Maçların büyük bir çoğunluğu A Spor ekranlarından canlı yayımlanıyor.

A SPOR CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA