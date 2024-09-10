Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2024-25 ZTK maç takvimi

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları sporseverlerin gündeminde. Süper Lig milli maç arası biterken ZTK maç programı da gündemdeki yerini aldı. Tutukları takımların maçlarını fikstür üzerinden kontrol edenler ekran başında.