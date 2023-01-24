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Haberler Yaşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023: ZTK Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 24.01.2023 12:32 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 12:34

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023: ZTK Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi belli oldu mu?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi canlı izle ekranı A Spor canlı yayın ile takip ediliyor. Son 16 turundan çeyrek finale kalan 8 takım kupa için eşleşecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023 yılı için sorgulanmaya başladı. ZTK çeyrek final eşleşmeleri, maç tarihleri ve fikstür sorgulanıyor. En çok araştırılanlar arasında Fenerbahçe'nin rakibi ve Galatasaray'ın rakibi kim oldu sorusu yer alıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu, nasıl? İşte, rakipler…

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023: ZTK Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi belli oldu mu?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023 listesi için heyecan dorukta. Son 16'dan çeyrek finale kalan Sivasspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Trabzonspor ve Kayserispor ZTK çeyrek final eşleşmeleri ardından rakiplerini öğrenecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi A Spor canlı yayın ekranı yayında olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri ile Galatasaray'ın rakibi ve Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte, detaylar…

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023: ZTK Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi belli oldu mu?

ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi 24 Ocak Salı (bugün) saat 14.00'da yayında olacak.

Kura çekilişi A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023: ZTK Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi belli oldu mu?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

A Spor canlı yayın için:

ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023: ZTK Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi belli oldu mu?

ZTK ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ 2023

Türkiye Kupasında henüz eşleşmeler belli olmadı. Fenerbahçe'nin rakibi ve Galatasaray'ın rakibi için heyecan dorukta. Eşleşmeler açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar:

Sivasspor

Kayserispor

Galatasaray

Başakşehir FK

MKE Ankaragücü

Trabzonspor

Gaziantep FK

Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023: ZTK Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi belli oldu mu?

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final karşılaşmaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta; çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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