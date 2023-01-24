Haberler Yaşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023: ZTK Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 24.01.2023 12:32 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 12:34

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023: ZTK Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi belli oldu mu?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi canlı izle ekranı A Spor canlı yayın ile takip ediliyor. Son 16 turundan çeyrek finale kalan 8 takım kupa için eşleşecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2023 yılı için sorgulanmaya başladı. ZTK çeyrek final eşleşmeleri, maç tarihleri ve fikstür sorgulanıyor. En çok araştırılanlar arasında Fenerbahçe'nin rakibi ve Galatasaray'ın rakibi kim oldu sorusu yer alıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu, nasıl? İşte, rakipler…