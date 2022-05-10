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Haberler Yaşam Ziraat Türkiye Kupası finale kim kaldı, hangi takım çıktı? (ZTK) Ziraat Türkiye Kupası final kalan takımlar hangileri oldu?
Giriş Tarihi: 10.05.2022 22:50 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 22:52

Ziraat Türkiye Kupası finale kim kaldı, hangi takım çıktı? (ZTK) Ziraat Türkiye Kupası final kalan takımlar hangileri oldu?

Ziraat Türkiye Kupası maratonu bugün oynanan yarı final rövanş maçıyla devam ediyor. Bugünkü ilk yarı final rövanşında Kayserispor'la Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor kozlarını paylaşırken Ziraat Türkiye Kupası final kalan takımlar hangileri olduğunu öğrenmek isteyen futbolseverler yoğun olarak "Ziraat Türkiye Kupası finale kim, hangi takım çıktı?" soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak konusu olan Ziraat Türkiye Kupası final kalan takımlar hangileri? Sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Ziraat Türkiye Kupası finale kim kaldı, hangi takım çıktı? ZTK Ziraat Türkiye Kupası final kalan takımlar hangileri oldu?

ZTK yarı final rövanş maçları bugün Kayserispor - Trabzosnpor mücadelesiyle başladı. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası final kalan takımlar hangileri oldu? merak ederek "Ziraat Türkiye Kupası finale kim, hangi takım çıktı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALE KİM, HANGİ TAKIM ÇIKTI?

ZTK final kalan takımlar ve tüm detaylar şöyle;

Ziraat Türkiye Kupası finale kim kaldı, hangi takım çıktı? ZTK Ziraat Türkiye Kupası final kalan takımlar hangileri oldu?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL KALAN TAKIMLAR HANGİLERİ OLDU?

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek kupada finale yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası finale kim kaldı, hangi takım çıktı? ZTK Ziraat Türkiye Kupası final kalan takımlar hangileri oldu?

Böylelikle Ziraat Türkiye Kupası finaline adını ilk yazdıran takım Kayserispor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası finale kim kaldı, hangi takım çıktı? ZTK Ziraat Türkiye Kupası final kalan takımlar hangileri oldu?

Yarın oynanacak bir diğer ZTK yarı final mücadelesi olan Sivasspor - Alanyaspor karşılaşmasının kazananı finalde Kayserispor'un rakibi olacak.

Ziraat Türkiye Kupası finale kim kaldı, hangi takım çıktı? ZTK Ziraat Türkiye Kupası final kalan takımlar hangileri oldu?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

İlk finalist Kayserispor'un final maçındaki rakibinin de belli olmasının ardından ZTK finali 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

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