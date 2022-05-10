Ziraat Türkiye Kupası finale kim kaldı, hangi takım çıktı? (ZTK) Ziraat Türkiye Kupası final kalan takımlar hangileri oldu?

Ziraat Türkiye Kupası maratonu bugün oynanan yarı final rövanş maçıyla devam ediyor. Bugünkü ilk yarı final rövanşında Kayserispor'la Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor kozlarını paylaşırken Ziraat Türkiye Kupası final kalan takımlar hangileri olduğunu öğrenmek isteyen futbolseverler yoğun olarak "Ziraat Türkiye Kupası finale kim, hangi takım çıktı?" soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak konusu olan Ziraat Türkiye Kupası final kalan takımlar hangileri? Sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.