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Haberler Yaşam Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün mü?
Giriş Tarihi: 14.01.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 11:58

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün mü?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama ile Türkiye Kupası kura çekimi saati belli oldu. Bilindiği üzere, kupanın bir önceki turunda pek çok sürprize tanıklık etmiştik. Galatasaray ve Trabzonspor son 16'ya kalamazken, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise yoluna devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu müsabakaları, 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün mü?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün mü?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bugün çekilecek kura sonuçları ile birlikte son 16 turu eşleşmeleri belli olacak. Son 16 turu maçları ise 8-9 ve 10 Şubat tarihlerinde oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün mü?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün mü?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı! Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün mü?

KURADA YER ALACAK TAKIMLAR;
Seribaşı:
Atakaş Hatayspor
Aytemiz Alanyaspor
Beşiktaş
Demir Grup Sivasspor
Fenerbahçe
Gaziantep FK
Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük.

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün mü?

Seribaşı olmayan:
Adana Demirspor
Altaş Denizlispor
Fraport TAV Antalyaspor
Göztepe
İttifak Holding Konyaspor
Kasımpaşa
Royal Hastanesi Bandırmaspor
Yukatel Kayserispor

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