Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama ile Türkiye Kupası kura çekimi saati belli oldu. Bilindiği üzere, kupanın bir önceki turunda pek çok sürprize tanıklık etmiştik. Galatasaray ve Trabzonspor son 16'ya kalamazken, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise yoluna devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu müsabakaları, 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün mü?